¡Feliz Día del Niño y de la Niña! ¿Cómo eran los conductores de FIA en su niñez?

México se viste de fiesta para conmemorar el Día del Niño y la Niña, una fecha dedicada a honrar la esencia más pura y vibrante de nuestra sociedad: la infancia. Y como todos fuimos niñas y niños, los conductores de FIA nos enternecen con sus fotografías mostrando aquella etapa en este día para recordar que dentro de cada uno de nosotros habita un niño interior, lleno de sueños, curiosidad y ganas de explorar el mundo con ojos maravillados.

En este día tan especial, recordemos la importancia de preservar la inocencia y la alegría de los más pequeños. Brindemos por su bienestar, por su derecho a crecer en un entorno seguro y lleno de amor, donde puedan desarrollar todo su potencial sin miedo a los obstáculos.

Así eran los conductores de FIA cuando eran niños

Argelia Castel

La conductora de Primera Línea confesó en su momento que “desde mis 8 años comencé a trabajar. Hay recuerdos en donde desde muy pequeña traía yo un micrófono traía una ‘grabadorcita’ y siempre estaba entrevistando a mi familia preguntando cosas, pero a través del tiempo me fui dando cuenta de que me encanta hablar con las personas me encanta dar a conocer lo que está pasando y hoy por hoy es un sueño hecho realidad el decir informo a una nación”.

Nina Andrade

Vaitiare Mateos

En los recuerdos divertidos de la conductora de Hechos AM recuerda una travesura en su infancia: “Resulta que mi papá trabaja en hotelería, toda la vida se ha dedicado a eso y hace muchos años en el hotel donde él trabajaba llegaban absolutamente todos los famosos Luis Miguel, José José y él aprovechaba su momento para tomarse las fotografías con todos esos famosos que se hospedaban en ese hotel resulta que un día invité a una de mis amiguitas de la escuela a comer a mi casa pasaron por nosotros.

"(...) Resulta que vemos todos los álbumes de fotografías, pues sacamos todas esas fotografías y yo siendo una niña bastante celosa de mi papá me puse a recortar las fotografías y cortaba la figura de mi papá y ya lo dejaba él solito y luego a todas las famosas a Lucero a Verónica Castro a Paulina Rubio (...) las corté en cachitos”.

Otoniel Martínez

El también conductor de Hechos AM siempre ha tenido una sonrisa en el rostro y ahora la comparte desde nuestras filas en Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Leo Arriaga

Los niños y las niñas son el futuro de nuestra nación, son la esperanza de un mundo mejor. Es por ello que debemos inculcarles valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y el amor por la naturaleza. Enseñémosles a soñar en grande, a perseguir sus metas con tenacidad y a creer en sí mismos.

En este Día del Niño y la Niña, abramos nuestros corazones a la magia de la infancia. Juguemos con ellos, cantemos, bailemos y dejemos que su contagiosa alegría nos contagie. Recordemos que la felicidad se encuentra en las cosas más simples, en una sonrisa, en un abrazo, en un juego compartido.

Que este día sea un recordatorio de que nunca debemos perder la capacidad de asombro, la curiosidad y la alegría de vivir que caracteriza a los niños. Que su espíritu indómito nos inspire a ser mejores personas, a luchar por un mundo más justo y equitativo, donde todos los niños tengan la oportunidad de alcanzar sus sueños.

¡Feliz Día del Niño y la Niña! Que la inocencia, la alegría y la imaginación de los más pequeños iluminen siempre nuestros corazones.