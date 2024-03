Fernanda fue víctima de fraude por supuesto trabajo en INBA; así intentaron estafarla con más de 9 mil pesos

Fernanda salió de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace dos años como estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación. El 21 de marzo una oportunidad de trabajo llegó a su teléfono para ocupar “un puesto de alto nivel” dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). El sueldo era prometedor: 40 mil pesos mensuales; todo era un fraude para estafarla.

La joven de 23 años contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que una mujer la contactó por llamada y por WhatsApp—supuestamente por recomendación de una profesora—ofreciéndole un trabajo en el área de comunicación con prestaciones, sueldo de más de 40 mil pesos; puesto que como exalumna recién titulada podría ser una buena oportunidad.

A decir de la joven, la mujer la presionó de cierta manera diciéndole que le urgía saber si estaba interesada en el puesto, pero algo más extraño fue que la supuesta empleada del INBA le mencionó el nombre de más compañeros de Fernanda que también habían sido recomendados para la vacante.

“Me marcaron para ofrecerme trabajo, me marcaron dos veces pero no contesté porque normalmente no contesto números que no conozco, pero luego me mandaron mensaje y me sacó de onda. Le devolví la llamada a esta persona y se presentó, me empezó a contar respecto a mi carrera, que conocía a mi maestra de hace mucho tiempo y le había marcado para pedirle ayuda para un puesto porque necesitaba a alguien en Bellas Artes y que le recomendara por favor a alguien de la carrera.

“Creo que lo que me mareó fue justo que me dio muchos datos, como ‘también me recomendaron a tu compañero tal y a tu compañera tal, pero te estoy marcando a ti porque eres la primera’. Le creí porque me dio el nombre de mis compañeros y de mi maestra, después me fue explicando todos los beneficios que tendría al entrar en ese trabajo y conforme me los iba diciendo, pues sí empezó a sonar muy extraño porque dije '¡Es como un sueño!'; era demasiado bueno para ser verdad, sobre todo para alguien que acaba de salir de la carrera, contó a FIA.

CASI CAIGO EN UNA ESTAFA: Les explico cómo fue para que no caigan si están en búsqueda de trabajo. Me marcaron del "INBA" para ofrecerme el trabajo de mis sueños. Yo nunca contesto números ajenos pero me marcaron dos veces y luego: pic.twitter.com/c0jDiMCqQb — bebé de uva (bbva) (@pijamadecuero) March 21, 2024

¿Cómo ocurrió el intento de estafa?

La mujer que la contactó dijo se directora del área de comunicación de Bellas Artes, quien hasta le mencionó a dos maestras de la UNAM para tal vez hacer más creíble que el instituto tenía contacto con académicos de la máxima casa de estudios.

En la charla, la mujer empezó hablar de temas fiscales de la vacante, como la retención de impuestos que tendría, hasta llegar al punto de un sindicato. Fernanda detalló que le dijeron que la plataforma de la convocatoria para el puesto iba a cerrar, pero podían darla de alta si depositaba el 20% de una cuota al sindicato del INBA.

De la propuesta a la amenaza

Fernanda sospechó que algo no estaba bien con dicha oportunidad laboral y contactó por Facebook a su maestra, quien según la mujer del INBA la recomendó, y la cual le dijo que no depositara nada pues “ella sí había hablado con esta persona, pero no le había comentado nada sobre tener que depositar dinero”, explicó la joven en redes sociales.

Una vez que confirmó que se trataba de un engaño, colgó y la supuesta empleada del INBA la amenazó diciéndole que estaba boletinada para siempre de trabajar en el gobierno y luego bloqueó a Fernanda.

“Justo me marearon y me dijeron eso del sindicato y fue cuando me dijeron, ‘tienes que pagar una cantidad de 9 mil pesos para que nosotros pudiéramos liberar tu ficha y te diéramos de alta en el sistema'; era una cifra como super especifica, eran 9 mil 576 pesos. Dije esto ya está muy raro y le escribí a mi maestra Facebook, no me contestaba y la señora seguía en la llamada y me empezó a decir que le tenía que decir en ese momento si sí aceptaba el puesto o no para que me dieran de alta porque ellos tenían que pagar 22 mil pesos, o sea el 70 por ciento, y ella tenía que pagar lo restante, si ellos pagaban lo que me correspondía y yo no depositaba lo que me correspondía, entonces quedaba boletinada para trabajar en el gobierno, que iba a tener repercusiones, que iba a quedar manchada, algo así. Ahí dije ‘esto es un fraude’”, comentó en entrevista.

Cuando Fernanda pudo contactar a su maestra, ella le indicó que la mujer que dijo ser directora del área de comunicación del INBA sí la contactó, pero jamás le mencionó sobre dar dinero y le pidió no depositar nada.

Supuesta empleada del INBA niega haber pedido dinero

La exalumna de la UNAM comentó a la mujer que no era posible depositarle tal cantidad de dinero porque solo disponía de 60 pesos en su cuenta bancaria, pero vería si alguien le podía prestar el dinero, todo esto mientras hablaban por teléfono.

Algo que le llamó la atención a Fernanda fue que la supuesta empleada del INBA la contactó de nuevo por WhatsApp para reclamarle que la maestra le llamó diciendo que estaba pidiendo dinero, de manera que al reprocharle ello de inmediato le dijo que la daría de baja y que podía acudir a cualquier oficina de la Secretaría de Gobernación de 24 a 48 horas para pedir su oficio de que estaba boletinada. “JAMÁS TE PEDÍ NADA DE DINERO Y LO SABES. TODO ESTA GRABADO (sic)", le escribió a la joven.

+Le colgué a la otra persona y me amenazó con que estaba boletinada para siempre de trabajar en el gobierno y luego me bloqueó. pic.twitter.com/jdZQHiWDQD — bebé de uva (bbva) (@pijamadecuero) March 21, 2024

Lo anterior, cree Fernanda, fue porque la maestra al parecer llamó a la persona que intentó cometer la estafa y le reclamó que anduviera pidiendo dinero.

“Creo que estas personas que se dedican a estafar contactan a las universidades, por lo que he visto, es para puestos culturales, de comunicación o de artes, etcétera. Lo publiqué en mi Instagram y muchos amigos que son artistas me dijeron que les pasó algo similar y que incluso cayeron en esta estafa”, añadió Fernanda.

Por otra parte, la maestra de Fernanda se disculpó con ella y le comentó que creyó que en realidad estaban reclutando a los alumnos, lo que hizo pensar a la joven que fue la docente quien cayó primero en el engaño usándola “para recopilar información”.

“Mi maestra cero está implicada, es la persona mas amorosa y confiable que conozco. Seguro los estafadores marcan a los institutos para ofrecer la “vacante”, recopilar datos y posteriormente estafar a los alumnos. Me imagino que todo paso en un día o dos”, escribió en X.

OIGAN mi maestra cero está implicada, es la persona mas amorosa y confiable que conozco. Seguro los estafadores marcan a los institutos para ofrecer la “vacante”, recopilar datos y posteriormente estafar a los alumnos. Me imagino que todo paso en un dia o dos. — bebé de uva (bbva) (@pijamadecuero) March 22, 2024

INBAL advierte de fraudes en ofertas de trabajo

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), informó en X que ha surgido un supuesto fraude en el que se ofrece a la ciudadanía ofertas de trabajo por parte de funcionarios que solicitan cuotas económicas para “afiliaciones sindicales”.

Las personas que intentan cometer el fraude contactan por teléfono a los ciudadanos de varias partes del país mencionando que pueden trabajar en el INBAL, pero a cambio de ello, hay que pagar una cuota para estar afiliados a un supuesto sindicato.

El contacto con las víctimas también se ha realizado a través de mensajes de texto y correos electrónicos donde se les explica cómo hacer el depósito de cierta cantidad de dinero para así ser parte del instituto.