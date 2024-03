¡Cuidado! Alertan de fraude para supuestas vacantes en el INBAL; así operan los estafadores

La falta de empleo de algunas personas podría ser la oportunidad para que delincuentes cometan actos de estafas o fraudes. Y es que estos se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes se encuentran desempleados para ofrecerles un trabajo con un buen sueldo, solo que ello podría ser una trampa para quitarles su dinero.

Ahora se ha detectado una forma de robar dinero a mujeres y hombres haciéndoles creer una convocatoria para una vacante en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), pero se trata de un modus operandi para robar.

¿Cómo operan los estafadores de trabajos?

De acuerdo con el mismo INBAL, ha surgido un supuesto fraude en el que se ofrece a la ciudadanía ofertas de trabajo por parte de funcionarios que solicitan cuotas económicas para “afiliaciones sindicales”.

Las personas que intentan cometer el fraude contactan por teléfono a los ciudadanos de varias partes del país mencionando que pueden trabajar en el INBAL, pero a cambio de ello, hay que pagar una cuota para estar afiliados a un supuesto sindicato.

El contacto con las víctimas también se ha realizado a través de mensajes de texto y correos electrónicos donde se les explica cómo hacer el depósito de cierta cantidad de dinero para así ser parte del instituto.

🚨¡Cuidado!🚨 El #INBAL te alerta sobre posible fraude con falsas ofertas de trabajo. 👇 pic.twitter.com/mfYysw0Tul — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) March 20, 2024

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó en agosto de 2023 que especialistas de la Unidad de Policía Cibernética identificaron una tendencia de fraudes por ofertas de empleo en internet, que ponen en riesgo el patrimonio de las personas, y que podrían representar también un peligro a su integridad física.

Por este tema, al mes se reciben casi 20 reportes de casos en los que cibercriminales utilizan diversos métodos para aprovecharse de personas en busca de ofertas laborales en redes sociales y páginas web, donde ofrecen sueldos por encima de las actividades que se realizarán y piden poca o nula experiencia.

Además, los cibercriminales también difunden dichas ofertas por aplicaciones de mensajería instantánea, una vez que se engancha a las víctimas se les solicitan datos personales o dinero. Sin embargo, la información también puede ser tomada de los portales de empleo o por alguna vulnerabilidad de los repositorios de información.

Recomendaciones ante cualquier oferta de empleo

La institución de seguridad ha compartido algunas acciones preventivas ante este tipo de situación. Entre ellas se encuentra:

Investigar la empresa que ofrece el trabajo

Antes de aceptar cualquier oferta de empleo en línea, investiga a fondo la empresa. Busca información sobre su reputación, revisa su sitio web oficial y verifica si tienen presencia en redes sociales legítimas. Ten cuidado con las empresas que no tienen una presencia en línea sólida o cuyos detalles sean difíciles de encontrar.

Desconfía de ofertas demasiado buenas

Si una oferta de empleo suena demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Ten precaución con las oportunidades que prometen ganancias excesivas con poco esfuerzo o salarios muy altos para trabajos que requieren habilidades mínimas.

No pagues por adelantado

No debes proporcionar dinero o información financiera a un empleador potencial antes de comenzar a trabajar. Los empleadores legítimos no te pedirán que realices pagos por adelantado como una condición para obtener el empleo.

Cuida tu información personal

Si un empleador potencial te pide información personal sensible, como tu número de seguro social, detalles bancarios o números de tarjeta de crédito, mantente alerta y no compartas nada.

Los empleadores legítimos no suelen solicitar este tipo de información en las etapas iniciales del proceso de contratación.



Fuentes confiables para buscar empleo

Busca empleo en sitios web y plataformas de búsqueda de empleo confiable y verificado.

Entrevista antes de aceptar el empleo

Un empleador legítimo debería estar dispuesto a realizar una entrevista contigo antes de ofrecerte un empleo. Si te ofrecen un empleo sin entrevistarte o sin obtener información sobre tus habilidades y experiencia, podría ser una señal de alerta.

Evita proporcionar información personal por correo electrónico

No compartas información personal a través de correos electrónicos no seguros o enlaces no cifrados. Utiliza plataformas de comunicación seguras o sistemas de correo electrónico con cifrado para compartir datos sensibles.

Advierte a otros

Comparte tu experiencia y las lecciones aprendidas con amigos, familiares y comunidades en línea. La conciencia sobre los fraudes de empleo en Internet puede ayudar a prevenir que otros caigan en la misma trampa.

¿Dónde reportar un intento de fraude de trabajo?

La SSC cuenta con canales de comunicación para reportar algún intento de fraude a través de una oferta laboral por internet.

La dependencia sugiere que reportes este tipo de estafas informando sobre la situación en plataformas de empleo y sitios web donde encontraste la oferta.

Si sospechas que has sido víctima de un fraude de empleo en línea, comunícate con la Unidad de Policía Cibernética al 52425086, al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o la aplicación Mi Policía.