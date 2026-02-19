Extorsión en la Central de Abastos de Mazatlán: Así amenazaban y obligaban con documentos falsos

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales resultó en la captura de dos presuntos delincuentes dedicados a amedrentar a comerciantes en el sur de la entidad. Los detenidos forman parte de una célula criminal no especificada que operaba específicamente en la Central de Abastos de Mazatlán, también conocida como Mercado La Yarda, donde efectuaban la extorsión.

Las investigaciones de gabinete y campo permitieron identificar que este grupo no solo utilizaba la violencia verbal, sino que implementaba un sistema de cobro diseñado para dar una falsa apariencia de legalidad a sus actividades ilícitas en la costa de Sinaloa.

El modus operandi: Pagarés y documentos falsos para imponer "cuotas"

La célula delictiva centraba su operación en la imposición de cuotas periódicas a cambio de una supuesta protección. Para asegurar el flujo de efectivo, el grupo criminal aplicaba las siguientes tácticas:



Amenazas directas: Intimidaban a los locatarios para doblegar su resistencia inicial.

Intimidaban a los locatarios para doblegar su resistencia inicial. Documentación apócrifa: Obligaban a las víctimas a firmar pagarés y documentos falsos .

Obligaban a las víctimas a . Institucionalización del cobro: Utilizaban dichos documentos para dar seguimiento a los pagos y presionar legalmente a quienes se retrasaban en las cuotas impuestas.

Este sistema permitía a los extorsionadores mantener un control constante sobre los ingresos de los comerciantes, generando un clima de incertidumbre en el mercado de abastos.

⭕ Caen extorsionadores en Mazatlán: obligaban a comerciantes a firmar pagarés.



Capturan a extorsionadores en flagrancia dentro de la Central de Abastos de Mazatlán

La captura de los dos sujetos se realizó mediante un despliegue táctico en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Los sospechosos fueron sorprendidos en flagrancia justo en el momento en que recibían un cobro producto de la extorsión. Tras la inspección, las autoridades aseguraron:



100 mil pesos en efectivo.

en efectivo. Diversas dosis de narcóticos .

. Equipos telefónicos utilizados presuntamente para coordinar las amenazas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación para definir su situación jurídica. Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad busca avanzar en la pacificación de la entidad y frenar el impacto económico que la extorsión genera en los sectores productivos de Sinaloa.

