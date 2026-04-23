Del silencio al sonido: Otarmeni, tratamiento que ya permite escuchar a pacientes antes considerados incurables

Un anuncio que ha dado la vuelta al mundo: el presidente Donald Trump, informó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó una nueva terapia genética desarrollada por la Regeneron Pharmaceuticals, destinada a tratar una rara enfermedad que provoca sordera congénita. El medicamento, identificado como Otarmeni, ya generó una enorme expectativa luego de que se difundiera el caso de un niño de 2 años que logró escuchar por primera vez tras recibir el tratamiento.

Today the U.S. FDA approved our medicine – the first and only gene therapy for genetic #hearingloss – signaling a new era where enabling 24/7 natural hearing is now possible. We are proud to make this available for free in the U.S.



Read more: https://t.co/yCGSUrsxp5 pic.twitter.com/EjaohDAtxS — Regeneron (@Regeneron) April 23, 2026

¿Qué es Otarmeni y cómo funciona?

Otarmeni es una terapia génica experimental que actúa directamente sobre el ADN del paciente. Su objetivo es corregir mutaciones genéticas responsables de ciertos tipos de sordera hereditaria, particularmente aquellas que afectan el funcionamiento del oído interno.

De acuerdo con información de la FDA, este tipo de tratamientos busca restaurar la función auditiva al nivel celular, algo que hasta hace pocos años era considerado imposible.

.@POTUS: "FDA has just approved a new drug from Regeneron called Otarmeni, a gene therapy curing a rare disease causing deafness."



"Here with us is 2-year-old Travis Smith. He was born deaf... He took this miracle cure and now he can hear his mom, Sierra, say, 'I love you.'" ❤️ pic.twitter.com/eTrEuey9Tz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2026

¿Qué resultados se han visto en pacientes tratados con Otarmeni?

Uno de los casos más destacados es el de un niño de 2 años, quien tras recibir la terapia comenzó a responder a estímulos sonoros, según reportes difundidos por autoridades y la propia compañía.

Expertos señalan que estos avances representan un cambio de paradigma en la medicina, ya que no solo se trata de aliviar síntomas, sino de corregir la causa genética de la enfermedad.

President @realDonaldTrump announces the FDA has approved a new drug from Regeneron called Otarmeni—a gene therapy curing a rare disease causing deafness.



Sierra’s 2-year-old son can now HEAR ❤️ pic.twitter.com/b7pXAUNbUF — Margo Martin (@MargoMartin47) April 23, 2026

¿Está disponible para todos esta nueva terapia genética?

Aunque la aprobación marca un hito, especialistas advierten que no todos los casos de sordera pueden tratarse con esta tecnología. La terapia está dirigida a mutaciones específicas y su aplicación aún será limitada en las primeras etapas. Además, como ocurre con toda terapia genética, se requiere seguimiento médico riguroso para evaluar efectos a largo plazo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 430 millones de personas en el mundo viven con pérdida auditiva discapacitante. Si bien no todas las causas son genéticas, el desarrollo de terapias Otarmeni abre la puerta a nuevas soluciones médicas personalizadas.

Este avance también impulsa el crecimiento de la medicina de precisión, donde los tratamientos se diseñan a la medida del paciente. La aprobación de esta terapia genética podría marcar el inicio de una nueva era en la lucha contra enfermedades hereditarias. Si la ciencia ya puede devolver la audición… ¿qué otros límites médicos podrían desaparecer en los próximos años?