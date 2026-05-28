Paloma Valencia promete “mano de acero” contra el crimen y lanza críticas a Petro rumbo a elecciones en Colombia

La senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia volvió a colocar la seguridad como eje central de su discurso rumbo a las elecciones en Colombia; durante una entrevista en Canal 1 con Alfonso Ospina, la política aseguró que el país atraviesa un momento decisivo y planteó una estrategia basada en autoridad , fortalecimiento institucional y combate frontal contra los grupos criminales.

En la conversación, Valencia también respondió a las críticas surgidas durante la contienda electoral y acusó a sectores rivales de impulsar campañas de ataques en su contra; además, marcó distancia frente a proyectos políticos que, según dijo, representan “fantasía” o “circo”, en referencia a otras figuras del escenario político colombiano.

Seguridad y autoridad, los ejes de su campaña

La candidata insistió en que uno de los principales problemas de Colombia sigue siendo la pérdida de seguridad en distintas regiones del país; por ello, aseguró que buscaría recuperar el control mediante una política de autoridad respaldada por las Fuerzas Armadas y nuevas medidas contra estructuras criminales.

Valencia afirmó que, en caso de llegar a la presidencia, impulsaría un mecanismo de sometimiento para integrantes de grupos armados y organizaciones delictivas; sin embargo, aclaró que no contemplaría negociaciones políticas y que cualquier beneficio dependería de que los responsables enfrenten penas de prisión.

Durante la entrevista sostuvo que el país no puede continuar, según sus palabras, "por la ruta de la impunidad"; también señaló que la prioridad debe ser proteger a ciudadanos, comerciantes y familias afectadas por la violencia cotidiana.

"No tengo enredos de corrupción"

Otro de los temas abordados fue la corrupción y la imagen ética de los aspirantes presidenciales; Valencia aseguró que puede ofrecer una trayectoria "de manos limpias" y defendió su papel como una de las voces opositoras más activas frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

La senadora recordó su participación en debates legislativos relacionados con salud, pensiones y seguridad; además, mencionó iniciativas impulsadas en defensa de las Fuerzas Armadas y del fuero penal militar.

En ese contexto, también cuestionó a otros actores políticos que, según dijo, han cambiado de postura en distintos momentos de su trayectoria pública; para Valencia, los colombianos deben evaluar la experiencia y la coherencia de quienes buscan gobernar el país.

Un discurso enfocado en el desgaste social

La entrevista ocurrió en medio de un ambiente político marcado por polarización, preocupación por seguridad y desgaste económico en distintas regiones colombianas; varios sectores mantienen abierto el debate sobre cómo enfrentar a grupos armados ilegales y reducir la violencia vinculada con narcotráfico y extorsión.

Valencia insistió en que el país necesita "seriedad" y liderazgo con capacidad para tomar decisiones difíciles; además, aseguró que su propuesta busca respaldar a trabajadores, comerciantes y familias que consideran abandonadas por el Estado.

Aunque faltan meses para las elecciones presidenciales, el tema de seguridad continúa perfilándose como uno de los puntos más sensibles de la campaña en Colombia; especialmente ante el aumento de tensiones políticas y el debate sobre el rumbo que deberá tomar el país frente a los grupos criminales.