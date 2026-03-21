Engañaron a mamá en Chalco y policías secuestran a su hijo: un rescate de 15 mil pesos

Dos hombres secuestraron a un ciudadano en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex). La investigación de las autoridades indica que los probables responsables eran dos policías municipales, quienes le tendieron una trampa a la víctima.

Ambos policías municipales fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), luego de que fueran denunciados por la posible comisión del delito de privación de la libertad de una persona.

Falso reporte de una auto robado termina en secuestro en Chalco

Oficiales de la Policía Estatal fueron alertados de la situación luego de que una mujer en la colonia San Martín Cuautlalpan, quien denunció al número de emergencia 911 el secuestro de un familiar, al parecer por parte de elementos de la policía local.

Al llegar al domicilio de la denunciante, esta indicó a los policías estatales que dos hombres se presentaron en su casa y argumentaron que su camioneta contaba con reporte de robo, por lo que cuando su hijo salió para checar la situación, fue subido a una patrulla.

Policías de Chalco exigieron 15 mil pesos de rescate

La mujer recibió después una llamada en la que le exigieron 15 mil pesos por la liberación de su hijo, por lo que se montó un operativo, para la entrega de la suma en efectivo en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos.

No obstante, cuando los aparentes elementos involucrados fueron detenidos en flagrancia.

En la acción se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles propiedad de la corporación municipal y una camioneta. Por los hechos, indicios y detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Secuestros sede Nezahualcóyotl, donde se determinará su situación jurídica.

