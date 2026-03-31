¿Por los cielos? El precio del dólar toca máximos y así queda el tipo de cambio

Este martes 31 de marzo, los mercados financieros despiden el mes en medio de una intensa volatilidad y un nerviosismo palpable. El precio del dólar estadounidense se encamina a registrar su mayor alza mensual desde julio, consolidándose como el activo de refugio por excelencia ante la guerra en Medio Oriente.

El conflicto armado ha provocado un disparo en los precios del petróleo y caídas en los mercados de valores, elevando considerablemente el riesgo de una recesión económica mundial.

Según informa Reuters, el billete verde se ha visto respaldado por dos grandes factores: la posición de Estados Unidos como exportador neto de energía y la huida masiva de los inversionistas hacia el efectivo para proteger sus capitales.

¿Cuál es el precio del dólar en México HOY 31 de marzo de 2026?

A pesar de las turbulencias internacionales, si necesitas realizar compras, ventas o transferencias internacionales en este cierre de mes, Banco Azteca mantiene la actualización de sus cotizaciones en ventanilla para brindarte certeza en tus operaciones durante este martes:

(Se recomienda verificar en sucursal los siguientes valores):



Dólar Americano: Compra: $16.30 | Venta: $18.59

Compra: | Venta: Euro: Compra: $19.15 | Venta: $22.44

Compra: | Venta: Dólar Canadiense: Compra: $11.95 | Venta: $13.14

Compra: | Venta: Plata Libertad: Compra: $1,294.00 | Venta: $1,474.00

¿Cuál es el precio del dólar en México HOY 31 de marzo de 2026? |Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana HOY 31 de marzo en casas de cambio

La frontera norte es particularmente sensible a los cierres contables de fin de mes. El precio del dólar HOY martes 31 de marzo en la ciudad de Tijuana, Baja California, es un referente vital para el comercio binacional.

Durante esta jornada, el dólar en los principales centros cambiarios de la zona promedia los $18.09 pesos a la venta.

¿Cuánto vale un Bitcoin en pesos mexicanos HOY 31 de marzo?

El mercado de las criptomonedas se mantiene bajo el radar de los capitales que buscan alternativas descentralizadas frente a la crisis energética tradicional.

Para este cierre de mes, Bitcoin cotiza HOY manteniéndose en el umbral de los 66 mil 677 dólares por unidad, lo que en moneda nacional equivale a un aproximado de 1 millón 203 mil pesos mexicanos. La resiliencia de este activo refleja el interés de los inversionistas por diversificar sus portafolios en tiempos de guerra.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY 31 de marzo?|Google

¿En cuánto está el precio del petróleo este martes 31 de marzo?

Los precios del petróleo se encaminan a cerrar el mes con incrementos récord, luego de que un reporte del Wall Street Journal señalara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó a sus asesores su disposición para poner fin a la campaña militar contra Irán, incluso si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado.

