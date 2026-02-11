¿Fórmula 1 arrasará con los premios Oscar este 2026?

F1, La película sobre la Fórmula 1, dirigida por Joseph Kosinski, emerge como la gran favorita en la categoría de Mejor Edición de los Premios Oscar 2026. Pamela Cortés nos explica en Nosotros Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara de Fuerza Informativa Azteca.

El montaje transforma la velocidad pura en un lenguaje cinematográfico impactante. La película alterna secuencias de carreras filmadas a más de 300 kilómetros por hora con momentos íntimos dentro y fuera del auto. Mantiene siempre claridad espacial y tensión narrativa sin fisuras.

Stephen Mirrione, colaborador habitual de Kosinski, brilla aquí. Su trabajo convierte cada curva y cada corte en parte de una coreografía perfectamente medida. La edición no solo muestra las carreras: las hace palpitar con vida. Este enfoque eleva la narrativa, fusionando acción frenética con profundidad emocional.

El rugido imparable de F1 en Mejor Sonido: Inmersión total en el cockpit

F1 también lidera con fuerza en Mejor Sonido, otra categoría técnica donde se perfila como la contendiente principal. El rugido de los motores, el cambio de marchas, la fricción de las llantas y hasta el silencio tenso antes de la arrancada sumergen al espectador directamente en el cockpit. Nombres como Al Nelson, Chris Burdon y Mark Taylor crean una experiencia sonora inigualable.

Este diseño sonoro envuelve al público, convirtiendo cada detalle auditivo en un elemento narrativo esencial. La película aprovecha el sonido para intensificar la adrenalina y la emoción, haciendo que el público sienta la pista.

La fusión de sonido en los Premios Oscar impulsa a F1: Edición y audio corren en equipo

La Academia unificó hace algunos años las categorías de “Mejor Mezcla de Sonido” y “Mejor Edición de Sonido” en una sola: “Mejor Sonido”. Esta decisión redefine el sonido en el cine como un proceso integral. Ya no separa quién crea los sonidos de quién los mezcla; premia el resultado final. Evalúa cómo el sonido narra historias, construye atmósferas y genera emociones.

En F1, donde el sonido pesa tanto como la imagen, esta fusión beneficia totalmente a la película. Edición y sonido no compiten: corren juntos hacia el éxito. Así, F1 se posiciona claramente en pole position en esta carrera rumbo al Premio Oscar.

