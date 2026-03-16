Hollywood en alerta máxima: guerra entre Irán, EU e Israel obliga a blindar los Premios Óscar 2026

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 se celebró este domingo 15 de marzo bajo un operativo de seguridad sin precedentes en Hollywood . Las autoridades de Estados Unidos y los organizadores de la Academia decidieron reforzar el dispositivo alrededor del Dolby Theatre tras un reporte de amenazas con drones vinculado a Irán en medio de la tensión en Medio Oriente.

Aunque el gobierno de Estados Unidos aseguró que no existe una amenaza real contra el país, la gala de los Premios Óscar 2026; las autoridades a reforzaron la seguridad para evitar cualquier riesgo durante la noche más importante del cine.

Un reporte sobre Irán encendió las alertas de los Premios Óscar 2026

El tema comenzó a circular luego de que se conociera un documento interno revisado por la agencia Reuters. En ese reporte se mencionaba una pista sin confirmar sobre un posible ataque con drones relacionado con Irán, en caso de que Estados Unidos realizara operaciones militares contra ese país.

El documento fue difundido a través de un centro regional de inteligencia en Los Ángeles; sin embargo, desde la Casa Blanca se descartó que exista una amenaza real de Irán.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que algunos reportes difundidos por medios se basaban en información no verificada. Según explicó, EU no tiene indicios de que Irán planee un ataque en California.

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Un anillo de seguridad rodea el Dolby Theatre en los Premios Óscar 2026

El productor ejecutivo de la ceremonia, Raj Kapoor, explicó que la organización de los Premios Óscar 2026 mantiene coordinación constante con agencias de seguridad federales y locales.

El FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles trabajan de manera conjunta para garantizar que el evento se desarrolle sin incidentes, en medio del escenario internacional que involucra a Irán, EU e Israel.

El perímetro de seguridad alrededor del Dolby Theatre se extiende aproximadamente una milla. En la zona operan equipos SWAT, un escuadrón antibombas y francotiradores desplegados en puntos estratégicos .

Además, autoridades de EU establecieron barreras de seguridad y restricciones de tráfico para impedir que vehículos se acerquen directamente al recinto donde se celebrarán los Premios Óscar 2026.

Inteligencia artificial vigila la gala de los Premios Oscar 2026

El operativo también incluye tecnología de última generación. Plataformas de inteligencia artificial analizan información en tiempo real para detectar posibles riesgos durante la ceremonia.

Especialistas explican que en eventos como los Premios Óscar 2026 la seguridad visible funciona como elemento disuasorio, mientras que los sistemas de vigilancia menos perceptibles ayudan a prevenir incidentes como ciberataques.