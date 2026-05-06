Sancionan a extitular de Finanzas de Segalmex: no podrá ocupar ningún cargo en 10 años

René Gavira Segreste, extitular de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), y los exfuncionarios Miguel Carrillo Villarreal y Oliverio Pérez Santoyo, fueron sancionados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por abuso de funciones.

Los tres presuntamente autorizaron compras emergentes injustificadas de maíz y frijol en 2019, sin comprobar una crisis real de abasto en Diconsa. El daño patrimonial fue fijado en 261 millones 211 mil pesos.

Inhabilitan por 10 años a extitular de Finanzas de Segalmex

El Tribunal impuso a cada uno 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Por tratarse de una sentencia administrativa, todavía puede ser impugnada por la vía de amparo.

René Gavira fue vinculado a proceso en mayo de 2025 por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y peculado.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, orden de aprehensión por reclusión en contra de él por dichos delitos.

René Gavira y un desfalco millonario

La FGR expuso que René Gavira, como apoderado legal de Diconsa, S.A. de C.V., presuntamente autorizó la suficiencia presupuestal para celebrar un convenio con una entidad mercantil S.A. de C.V., para la compra de azúcar de la que no existe constancia de que haya sido recibida por la propia Diconsa.

El extitular de Administración y Finanzas de Segalmex, de acuerdo con la FGR, tenía la obligación de vigilar las operaciones y movimientos efectuados por la Gerencia de Tesorería.

No obstante, la forma de actuar del exfuncionario permitió la distracción de recursos pertenecientes al Estado Mexicano por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos en beneficio de dicha entidad mercantil.

#FGRInforma | #FGR obtuvo vinculación a proceso contra de René “G”, por presunta responsabilidad en delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y peculado. 1/3 pic.twitter.com/FjZhMIvzbR — FGR México (@FGRMexico) May 1, 2024

¿Qué ha pasado con René Gavira Segreste?

El exservidor público se enceuntra detenido desde el 7 de diciembre de 2023, cuando se entregó en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y está preso en el Reclusorio Norte.

