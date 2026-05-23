Disparos en las inmediaciones de la Casa Blanca: reportan un detenido y dos personas heridas

Se registraron disparos en las inmediaciones de la Casa Blanca. Ante la situación, el Servicio Secreto de Estados Unidos ordenó a la prensa que se encontraba en el lugar resguardarse de inmediato dentro de la sala de conferencias, como parte de los protocolos de seguridad.

Disparos en las inmediaciones de la Casa Blanca

Reporteros de CNN escucharon lo que parecían ser decenas de disparos cerca de la Casa Blanca el sábado, lo que provocó un confinamiento inmediato y una rápida respuesta del Servicio Secreto de Estados Unidos.

#AlMomento 🚨 Se reporta el sonido de disparos en las inmediaciones de la Casa Blanca pic.twitter.com/3RyWHXrY6p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

Un funcionario indicó que se investigaban reportes de detonaciones en la esquina de la calle 17 y la Avenida Pennsylvania Northwest, justo fuera del complejo presidencial.

El funcionario indicó que agentes de la división uniformada del Servicio Secreto respondieron a un reporte de una persona que estaba disparando cuando ocurrió el incidente.

En el Jardín Norte, miembros del cuerpo de prensa fueron apresurados hacia la sala de prensa, donde se les ordenó resguardarse mientras agentes gritaban “¡Al suelo!” ante la alerta de disparos.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

De acuerdo con CNN, se pudo ver a agentes del Servicio Secreto armados con rifles desplazándose por el área del Jardín Norte y bloqueando la sala de prensa de la Casa Blanca, mientras se bloqueaban accesos a la sala de prensa; el confinamiento fue levantado poco después de las 6:45 p.m. (hora de Miami).

Por su parte, el FBI se encuentra en el lugar apoyando al Servicio Secreto ante los disparos cerca de los terrenos de la Casa Blanca. Reportan un detenido y al menos dos personas lesionadas por el tiroteo cerca de la Casa Blanca.

FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds - we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026

¿Dónde está Donald Trump?

El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia de la Casa Blanca al momento de los hechos donde, según confirmó, sostenía reuniones para ultimar detalles de un acuerdo con Irán.

#ÚltimaHora | Donald Trump (@POTUS) confirma que se encuentra el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde discuten los aspectos y detalles finales de un acuerdo con #Irán, que se anunciará próximamente.



Adelanta que además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el… pic.twitter.com/pl25J15Jot — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

El mandatario adelantó que el pacto incluiría diversos elementos clave, en medio de un contexto que poco después se vio alterado por la movilización de seguridad en el complejo presidencial.

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