“Prefiero alzar la voz a ser cómplice": reportera denuncia presunta agresión sexual en evento del Ayuntamiento de Toluca

Lo que comenzó como una cobertura periodística en un evento público terminó convertido en una denuncia de parte de una reportera que señala una presunta agresión sexual. María Fernanda Fabela, colaboradora del portal informativo El Parlante, denunció públicamente que fue víctima de tocamientos indebidos mientras ella efectuaba su trabajo durante la inauguración de un festival organizado por el Ayuntamiento de Toluca.

En sus redes sociales, la periodista señaló que los hechos ocurrieron durante la jornada del viernes, cuando presuntamente fue objeto de tocamientos indebidos por parte de Justo Núñez Skinfill, funcionario que actualmente ocupa el cargo de secretario del Ayuntamiento de Toluca. Su denuncia genera indignación y un amplio debate acerca de la seguridad de las mujeres periodistas en México.

La comunicadora también sostuvo que no permitirá que el caso quede sin consecuencias y anunció que buscará que las autoridades investiguen los hechos hasta sus últimas instancias legales. Sus declaraciones generaron reacciones entre colegas, organizaciones de periodistas, activistas y entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron mensajes de apoyo y solidaridad.

De acuerdo con la información difundida por la propia comunicadora en sus redes sociales, ya fue presentada una denuncia ante las autoridades competentes para que se inicie la investigación correspondiente.

Caso María Fernanda Fabela: Ayuntamiento de Toluca promete colaborar con las investigaciones

Despues de la denuncia difundida por María Fernanda Fabela, el Gobierno Municipal de Toluca informó que dará seguimiento al caso "con seriedad, sensibilidad y respeto a los procedimientos correspondientes".

Mediante un comunicado, se señaló que las áreas competentes fueron instruidas para mantenerse atentas al desarrollo de la situación, además de colaborar con las autoridades encargadas de investigar los hechos, en caso de que así sea requerido.

El Ayuntamiento de Toluca también informó que el Instituto Municipal de la Mujer de Toluca establecerá contacto con la reportera para poner a su disposición acompañamiento jurídico y apoyo institucional con perspectiva de género, garantizando confidencialidad y respeto durante el proceso.

