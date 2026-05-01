El road trip definitivo por la costa de California: siete paradas imperdibles en Highway 1

El road trip por la icónica Highway 1 es una de las experiencias de viaje más espectaculares; se trata de la legendaria carretera que recorre la costa de California entre acantilados, playas y pueblos llenos de encanto.

En el tramo entre Santa Barbara y Monterey, los viajeros descubren algunos de los paisajes más impresionantes del Pacífico, incluyendo destinos como Carmel-by-the-Sea, Big Sur, los bosques de secuoyas de Limekiln State Park, el pintoresco pueblo de Cambria, la majestuosa mansión Hearst Castle, la colonia de elefantes marinos en Piedras Blancas Elephant Seal Rookery y las amplias playas de Pismo Beach.

Hay carreteras que conectan ciudades y otras que se convierten en el viaje mismo. Highway 1 pertenece a esta última categoría.

Uno de los tramos más escénicos se encuentra entre Santa Barbara y Monterey, donde la carretera atraviesa los paisajes salvajes de Big Sur. En este recorrido, cada curva revela una nueva postal: una playa escondida, un mirador frente al océano o un restaurante suspendido sobre los acantilados.

Estas son algunas de las paradas que hacen de este viaje una experiencia inolvidable.

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Carmel-by-the-Sea: el pueblo artístico frente al Pacífico

El encantador pueblo de Carmel-by-the-Sea parece salido de un cuento. Su famosa Carmel Beach —una amplia media luna de arena clara bordeada por cipreses moldeados por el viento— es una de las playas más icónicas del norte de California.

Desde principios del siglo XX, Carmel ha sido refugio de artistas y escritores que encontraron inspiración en su atmósfera bohemia. Hoy, el pequeño centro del pueblo reúne decenas de galerías de arte, cafés y boutiques que mantienen vivo ese espíritu creativo.

Nepenthe: uno de los restaurantes con mejores vistas de California

Entre los acantilados de Big Sur se encuentra Nepenthe, un restaurante icónico que ofrece algunas de las vistas más espectaculares de la costa californiana. Desde su terraza panorámica se observan las montañas de Santa Lucía descendiendo hacia el océano Pacífico, creando un paisaje dramático que ha atraído durante décadas a viajeros, artistas y locales.

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Limekiln State Park: historia y naturaleza entre secuoyas

Otra parada sorprendente en la costa de Big Sur es Limekiln State Park, donde senderos rodeados de secuoyas conducen a antiguos hornos de cal del siglo XIX utilizados para la construcción de edificios en ciudades como San Francisco y Monterey.

Hoy, el parque ofrece cascadas, rutas de senderismo y pequeñas playas escondidas entre acantilados, convirtiéndolo en uno de los rincones naturales más fascinantes de la región.

Cambria: un pueblo costero lleno de encanto

Más al sur aparece Cambria, un pintoresco pueblo conocido por su ambiente artístico y su arquitectura histórica. Muy cerca se encuentra Moonstone Beach, un paseo costero de más de dos kilómetros ideal para caminar mientras se observan focas, nutrias marinas y espectaculares puestas de sol.

Hearst Castle: una mansión legendaria frente al Pacífico

A pocos kilómetros de Cambria se alza Hearst Castle, uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes de California.

Construido por el magnate de los medios William Randolph Hearst y diseñado por la arquitecta Julia Morgan, el complejo —terminado en 1947— cuenta con 165 habitaciones, jardines monumentales, esculturas y espectaculares piscinas las cuales durante mucho tiempo recibieron a celebridades, políticos y figuras influyentes, convirtiéndose en un símbolo del glamour de la época dorada de Hollywood.

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Vida silvestre en la costa de San Luis Obispo

La naturaleza también es protagonista en la costa de San Luis Obispo County. Uno de los puntos más impresionantes es Piedras Blancas Elephant Seal Rookery, hogar de miles de elefantes marinos que llegan cada año para reproducirse, descansar o mudar su piel en la playa.

Durante el invierno, otro fenómeno natural transforma los bosques cercanos a Pismo State Beach, donde miles de mariposas monarca se reúnen formando uno de los santuarios más importantes de la especie en California.

Pismo Beach: surf, dunas y espíritu californiano

El recorrido continúa hacia Pismo Beach, una clásica ciudad costera conocida por su ambiente relajado y sus amplias playas. El histórico Pismo Beach Pier, construido en 1928, es el lugar perfecto para caminar al atardecer mientras se observan surfistas y pescadores.

A pocos minutos se encuentran también las dunas del Oceano Dunes State Vehicular Recreation Area, uno de los pocos lugares en California donde es posible recorrer la playa en vehículos todoterreno, además de practicar actividades como paseos a caballo o kayak en cuevas marinas.

Entre acantilados que se asoman al Pacífico, pueblos llenos de carácter y encuentros inesperados con la naturaleza, Highway 1 confirma por qué sigue siendo uno de los road trips más emblemáticos del mundo.

