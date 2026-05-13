De ciencia ficción a realidad: Crean robots con visión sobrehumana capaz de detectar personas tras las paredes

La ciencia da un nuevo salto que hasta hace poco parecía imposible. Investigadores ya trabajan en el desarrollo de robots con “visión sobrehumana”, pueden detectar objetos e incluso personas a través de las paredes, del humo y del vidrio; su innovación podría revolucionar las labores de rescate, además de seguridad.

Este avance tecnológico proviene de la Universidad de Pensilvania, donde un equipo liderado por el científico Mingmin Zhao creó un sistema llamado PanoRadar.

Robots con visión sobrehumana: Así funciona PanoRadar, la tecnología que “ve” lo invisible

A diferencia de las cámaras tradicionales que se instalan en los robots, este sistema no depende de la luz; más bien utiliza señales de radiofrecuencia (RF) que atraviesan ciertos materiales. Se trata de un proceso complejo pero clave:

Las ondas de radio rebotan en objetos y estructuras



Un sistema de IA las convierte en mapas tridimensionales



las convierte en mapas tridimensionales Se genera una imagen de profundidad que revela formas, posiciones y movimiento.

Gracias a los algoritmos avanzados, PanoRadar logra mejorar la resolución de ese tipo de señales hasta niveles comparables con sensores como el LiDAR, ampliamente utilizado en vehículos autónomos.

Robots ya “ven” a través de paredes: la tecnología que podría cambiar los rescates para siempre con “visión sobrehumana”

Tecnología PanoRadar: ¿Por qué es considerada “visión sobrehumana”?

Se considera “visión sobrehumana” porque supera las limitaciones humanas y tecnológicas actuales. Mientras el ojo humano o una cámara fallan en condiciones como humo denso o estructuras sólidas, este sistema puede:

Detectar personas detrás de muros



Identificar objetos ocultos



Operar en entornos sin visibilidad.

Por si esto no fuera suficiente, incorpora modelos de Inteligencia Artificial que permiten clasificar lo que detecta, por lo que puede diferenciar entre paredes, muebles e incluso seres humanos.

¿En qué se podría usar este robot con “visión sobrehumana”?

El potencial es enorme, pero uno de los usos más prometedores se estima en misiones de búsqueda y rescate; por ejemplo, tras un terremoto o derrumbe, un robot equipado con esta tecnología podría:

Localizar sobrevivientes bajo escombros



Mapear zonas peligrosas sin poner en riesgo a rescatista



Operar en condiciones extremas como incendios o espacios con humo.

Expertos coinciden en que este tipo de sistemas podría marcar una nueva era en la robótica, donde las máquinas no solo ven, sino que interpretan entornos complejos más allá de lo visible. Sin embargo, también abre debates acerca de la privacidad y regulación, ya que la capacidad de “ver a través de paredes” podría tener implicaciones sensibles.

La tecnología de PanoRadar también podría aplicarse en vehículos autónomos, en seguridad y hasta en exploración industrial. Hoy, los robots ya pueden ver lo que antes era invisible… La pregunta es inevitable: ¿estamos preparados para convivir con máquinas que pueden observar incluso lo que creemos oculto?

