Hollywood y el estigma de la salud mental, se aborda mendiante nuevos contendios

Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a la cumbre denominada “Hollywood and Mind”, el primer encuentro en su tipo, organizado por la periodista de entretenimiento Cathy Appelfeld, quien me comentó que como profesional y madre de dos hijas adolescentes sabe que losproblemas de salud mental son una realidad que se tiene que ver reflejada en la industria; “creo que todos sabemos que Hollywood y la industria del entretenimiento tiene una influencia como ninguna otra industria para hacer cambios y mover la aguja, cuando un talento habla sobre una lucha de salud mental, cuando un personaje con problemas mentales es incluido en una película o programa de televisión, o se incluye en una canción o incluso en la poesía, cambia conversaciones y abre puertas; la verdad que el sector médico no tiene esa influencia”.

Crear más historias que incluyan la verdad sobre los problemas mentales que aquejan a la sociedad actual es parte del objetivo de la Coalición Narrativa de Salud Mental (Mental Health Storytelling Coalition) y es que, de acuerdo a un estudio de Iniciativa de Inclusión de la Universidad del Sur de California, las condiciones mentales NO son populares entre las películas más taquilleras. En el 2019, tan solo 1.5 por ciento de los 4,502 personajes en las 100 películas más taquilleras, experimentaron una condición mental . Aunque se han dado avances, ese porcentaje aumentó a 2.2 por ciento en el 2022, y de ellos el 73 por ciento de los casos, los problemas de salud mental fueron percibidos como violentos.

“En Mental Health America algo que nos preocupa mucho son los jóvenes, vemos a través de nuestros reportes que los jóvenes no están bien, se acercan a nosotros para que les hagamos pruebas de depresión, ansiedad y nos dicen que sus mayores preocupaciones son su imagen física, como los perciben y sus relaciones personales”, me comentó Schroeder Stribling, quien es la presidenta de una de las más grandes organizaciones que tratan problemas de salud mental en Estados Unidos.

picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I PRODUCTION - 10 May 2023, Hamburg: Drawings stand on a blackboard in a group room at the psychiatric clinic of the Asklepios Klinik Nord / Ochsenzoll in Hamburg. 130 years after its founding, the sharp increase in psychiatric illnesses poses major challenges for the clinic. (to dpa: “More mentally ill patients - Ochsenzoll on the way to becoming a large clinic again") Photo: Daniel Bockwoldt/dpa (Photo by Daniel Bockwoldt/picture alliance via Getty Images)

Y es que quienes han batallado con estos problemas saben lo difícil que puede ser ; la actriz y cantante Demi Lovato, quien fue diagnosticada con un desorden Bipolar en el 2011, compartió que para ella fue un alivio entender qué le pasaba, cuando no reconocía el porqué de sus emociones; “pase muchos años batallando y no sabía por qué era de una forma, estaba pasando por una depresión y a veces estaba muy mal cuando en realidad tenía un mundo lleno de oportunidades frente a mí".

El común denominador entre los panelistas que asistieron a la cumbre es que la Salud Mental es parte de la vida diaria y tan importante como la Salud Física, y hay que cuidarla y empezar desde casa; " otro de los aspectos en los que Hollywood & Mind se está enfocando es en cuidar a la misma industria, porque como dijo uno de nuestros panelistas, si Hollywood no está bien, cómo podemos lograr quitar el estigma de cuidar la salud mental de Hollywood, así que tenemos que cuidar no solo al talento, a los ejecutivos, sino a todos los que se sumen a esta industria”, me dijo Cathy Appelfeld.

Los retos son grandes porque los mismos estudios batallan dentro de la industria contra las redes sociales que, en ocasiones, son las que presentan connotaciones negativas que son consumidas por millones de personas; de ahí la importancia de crear contenido real que conecte con las audiencias y que también sepan que existe ayuda.

Actores y actrices se suman a combatir los problemas de salud mental

Hayley Hasselhoff, quien es una modelo de tallas grandes y una influencer, creció en el medio, en ocasiones, acompañando a su padre David Hasselhoff en las locaciones de las series Baywatch y Knight Rider, ella se ha convertido en una vocera de los problemas que nos aquejan a diario, como a muchos, la pandemia la hizo usar más las redes sociales para “conectar” con sus amistades y familia y descubrió una necesidad que compartió con la audiencia a la cumbre formada por escritores, productores, artistas y ejecutivos de la industria del entretenimiento; “todos tenemos una historia que contar, ninguna es pequeña y todos pasamos por diferentes condiciones en el espectro de la salud mental; es importante para las nuevas generaciones hablar de lo que sienten, es parte de la vida; es importante preguntarle a la gente cómo están”, concluyó.

Otro avance es que compañías como Netflix tienen una alianza con Mental Health America, quienes han estado colaborando con la serie Ginny & Georgia. Otras series, como Por Trece Razones, también se han beneficiado de tener expertos que ayuden a entender los problemas en el espectro de la salud mental y se espera que cada vez más casas productoras se unan para romper los estigmas que existen en relación al tema.