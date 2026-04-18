EU sanciona a Luis Cañas Novoa: El viceministro del Interior de Nicaragua ligado a la represión de 2018

En el marco del octavo aniversario de las protestas civiles que marcaron la historia reciente de Centroamérica, la administración Trump ha anunciado nuevas sanciones al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa.

La medida, confirmada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, vincula directamente al funcionario con graves abusos y la represión sistemática contra ciudadanos que se opusieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en abril de 2018.

The Trump Administration continues to hold the Murillo-Ortega dictatorship accountable for brutal human rights violations against Nicaraguans. I’m designating Nicaraguan Vice Minister of the Interior Luis Roberto Cañas Novoa for his role in human rights violations. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 18, 2026

La represión: 325 asesinatos y crímenes de lesa humanidad

La designación de Luis Cañas Novoa se basa en su rol operativo durante la ‘brutal ola de represión’ que el régimen desató hace casi ocho años. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas acciones resultaron en el asesinato de más de 325 manifestantes que exigían democracia.

Las sanciones contra el viceministro del Interior de Nicaragua responden a su participación en graves violaciones de derechos humanos, fundamentadas legalmente en la sección 7031(c) de la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones de 2026. Esta normativa permite a Washington señalar a perpetradores de abusos y restringir su acceso al sistema financiero y territorio estadounidense.

De acuerdo con la declaración oficial del Secretario Marco Rubio, esta acción no solo busca la rendición de cuentas individual, sino que rinde tributo a la memoria de aquellos nicaragüenses que se opusieron con valentía contra la creciente tiranía.

El impacto de las sanciones

Luis Roberto Cañas Novoa, como figura clave dentro del Ministerio del Interior de Nicaragua, ha sido señalado como uno de los arquitectos operativos detrás de la vigilancia y el control territorial ejercido por el régimen.

Al imponer estas sanciones al viceministro, Washington envía un mensaje claro sobre la vigilancia continua de los hechos ocurridos en 2018, subrayando que las violaciones de derechos humanos no prescriben ante la diplomacia estadounidense.

Declaración del Secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio: “La Administración Trump continúa exigiéndole rendir cuentas a la dictadura Murillo-Ortega por las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas contra los nicaragüenses. Estoy designando al viceministro… https://t.co/YQDSHGydvn — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) April 18, 2026

¿Qué implican estas medidas para el régimen?

Las sanciones conllevan la inelegibilidad inmediata para entrar a los Estados Unidos, medida que suele extenderse a los familiares directos del sancionado. Para el Ministerio del Interior nicaragüense, esto representa un golpe directo a su estructura, evidenciando el aislamiento internacional de sus mandos.

Este movimiento ocurre en un contexto de máxima tensión política. Las sanciones son, según la postura de la administración Trump, una herramienta estratégica para presionar por una transición democrática y frenar la impunidad de la dictadura Murillo-Ortega.