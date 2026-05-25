Destituyen a Serafín Tadeo de la Secretaría de Seguridad de Tabasco tras denuncias de abuso policial y violencia

Debido a las constantes denuncias de abusos policial, incluso crímenes cometidos por agentes, Serafín Tadeo Lazcano fue destituido del caro de la Secretaría de Seguridad de Tabasco.

La destitución del cargo fue confirmada por Javier May, gobernador del estado; sin embargo, no reveló quién ocuparía el cargo.

"Hoy anunciamos un relevo en la Secretaría de Seguridad del Estado, expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento al maestro Serafín Tadeo Lazcano", reveló el mandatario.

El breve paso de Serafín Tadeo Lazcano por Tabasco: Un año y tres meses bajo fuego

Serafín Tadeo Lazcano se convirtió en el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado hace aproximadamente un año y tres meses, en medio de la peor crisis de inseguridad y violencia en Tabasco, una herencia de La Barredora de Hernán Bermúdez y Adán Augusto López.

El funcionario sustituyó a Víctor Hugo Chávez Martínez, general retirado del Ejército, quien dejó en llamas al estado por la disputa entre grupos criminales rivales.

Víctor Hugo fue detenido en Colima tras un escandalo de acoso sexual, cuando fue comandante de la Guardia Nacional.

"Estamos seguros de que este cambio permitirá seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad de las tabasqueñas y los tabasqueños", compartió Javier May, gobernador del estado.

#Tabasco | Tras constantes denuncias de abuso policial y crímenes cometidos por agentes, Serafín Tadeo Lazcano fue destituido como secretario de Seguridad del Estado.



Llegó hace un año y tres meses en medio de la crisis heredada por "La Barredora" de Hernán Bermúdez y Adán… pic.twitter.com/PDQBxo6kc7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

¿Quién será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco?

Tras el anuncio de la destitución de Serafín Tadeo como titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, el gobernador del estado, no compartió más detalles sobre quién sería la nueva persona encargada de la institución.

Al ser cuestionado por el reemplazo de Serafín, aseguró que ya se tiene una propuesta, por lo que el o la nueva persona a cargo de la Secretaria de Seguridad, podría ser anunciada la tarde de este lunes 25 de mayo 2026.

La noticia de la destitución del funcionario fue realizada a través de la conferencia matutina del gobernador, Javier May, la cual fue transmitida en las redes sociales del funcionario. En la transmisión se trataron otros puntos.