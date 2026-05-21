Polémica por frase sobre tiroides: qué dijo Rubén Galaviz y cómo afecta a las mujeres

La reciente polémica en torno a la tiroides por las declaraciones de Rubén Galaviz, secretario de Salud de Aguascalientes, ha abierto una conversación necesaria sobre la importancia de abordar los temas de salud con responsabilidad y sensibilidad.

Más allá del debate, es clave informar correctamente sobre los trastornos de la tiroides, condiciones que afectan con mayor frecuencia a las mujeres y que requieren diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y un enfoque libre de estigmas.

El secretario de Salud de Aguascalientes, Rubén Galaviz, generó controversia al referirse a los trastornos de la tiroides con la expresión “síndrome de Fiona”.

Durante su declaración, mencionó que estas condiciones implican aumento de peso, cambios físicos y una transformación en la apariencia, lo que fue interpretado como una comparación inapropiada que desató críticas por considerarse estigmatizante.

¿Qué es la tiroides y cómo afecta a las mujeres?

Cuando la tiroides falla, el organismo puede producir menos o más hormonas de las necesarias, lo que da origen a diversas enfermedades. Entre las más frecuentes se encuentran el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ambos con efectos importantes en el cuerpo y la calidad de vida.

El hipotiroidismo ocurre cuando la glándula produce pocas hormonas. Sus síntomas incluyen cansancio extremo, depresión, caída del cabello, piel seca, estreñimiento e hinchazón en distintas partes del cuerpo.

Aunque puede haber aumento de peso, este suele ser moderado y está relacionado principalmente con retención de líquidos. Con tratamiento adecuado, los síntomas suelen revertirse.

En contraste, el hipertiroidismo se presenta cuando hay un exceso de hormonas tiroideas. Las personas pueden experimentar nerviosismo, temblores, taquicardia, pérdida de peso significativa, insomnio y un metabolismo acelerado. También es común la intolerancia al calor y las evacuaciones frecuentes.

Ambas condiciones representan un riesgo si no se atienden, ya que pueden derivar en complicaciones graves que incluso requieran hospitalización.

Además, existen otras enfermedades como la tiroiditis y el cáncer de tiroides, siendo el carcinoma papilar el tipo más común.

¿Cómo se identifica la tiroides?

Identificar un problema tiroideo no siempre es sencillo, ya que muchos de sus síntomas se confunden con otras enfermedades.

Por ello, el diagnóstico se confirma mediante estudios de laboratorio como la medición de la TSH y la T4 libre, que permiten evaluar el funcionamiento de la glándula.

Entre los factores de riesgo destacan los antecedentes familiares, especialmente por línea materna, así como infecciones virales, exposición a contaminantes ambientales, el periodo posparto y la edad.

Las mujeres mayores de 50 años son particularmente vulnerables, y se estima que una de cada ocho desarrollará algún trastorno tiroideo a lo largo de su vida.