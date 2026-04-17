Tilink, la pulsera inteligente que integra 24 herramientas en tu muñeca

Las navajas plegables y multiherramientas siguen siendo esenciales para quienes disfrutan acampar o viajar al aire libre. En ese contexto surge Tilink, una pulsera innovadora que integra hasta 24 herramientas en un solo accesorio portátil. Fabricada en titanio, combina resistencia con un diseño elegante pensado para el uso diario.

Diseño compacto con múltiples funciones

Tilink incorpora herramientas prácticas como abridor de botellas, brújula, silbato, lupa, encendedor, desarmadores, bolígrafo y lima, todas distribuidas en eslabones desmontables. Esta configuración permite personalizar su uso según las necesidades del usuario, sin sacrificar comodidad.

Versatilidad y precio en el mercado

Además de su función como multiherramienta, también puede utilizarse como correa para reloj inteligente, ampliando su utilidad. Actualmente se encuentra en fase de financiamiento colectivo, con un precio estimado de 260 dólares (alrededor de 4,500 pesos) en titanio, y 90 dólares (unos mil 500 pesos mexicanos) en su versión de aluminio.