¡Usa vías alternas! Estas serán las marchas de hoy 17 de abril
Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles este viernes; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.
Bloqueos del viernes 17 de abril: calles cerradas y vialidades afectadas
Manifestantes bloquean incorporación de Joaquín Gallo hacia Avenida Insurgentes
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de la incorporación de Joaquín Gallo hacia Av. Insurgentes al Norte, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Copilco pic.twitter.com/y4WNgrx5eD— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 17, 2026
Circuito Interior cerrado en la lateral
Lateral de Circuito Interior cerrada por manifestantes a la altura de Avenida Vicente Suárez.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación por manifestantes en la lateral de Circuito Interior a la altura de Av. Vicente Suárez, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Carriles centrales y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/0FVzl4bxpM— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 17, 2026
Bloqueo en Avenida Revolución por manifestantes
Familiares exigen aclaración de la desaparición de Edith Guadalupe Valdés, que salió a buscar trabajo y no regresó a casa.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Av. Revolución y Rubens, alcaldía Benito Juárez, por manifestantes. #AlternativaVial Anillo Periférico y Barranca del Muerto. pic.twitter.com/5mJcvDTJGY— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 17, 2026