Por Amor a la Precisión | En Veracruz la muerte tiene permiso

Veracruz es víctima de su circunstancia. Solo a través de ella, su circunstancia -como decía el filósofo español José Ortega y Gasset-, se pueden entender cosas tan tristes como el multihomicidio de este domingo, 22 de enero de 2023, en la carretera Xalapa - Veracruz.

🔴#CódigoRojo en Veracruz:



Se reportan seis muertos y un lesionado tras agresiones con armas de fuego en la Carretera Veracruz - Xalapa. pic.twitter.com/x0JcM05Nlu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2023

Veracruz, 50% más homicidios en 7 años

Veracruz se encuentra en un contexto de extrema violencia pues a nivel nacional cada año se registran alrededor de 30 mil homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Gobierno Federal.

Cifra en la que se enmarcan tragedias como la masacre de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero o el ataque armado en San Francisco del Rincón, Guanajuato, muy similar a lo ocurrido este fin de semana en mi Veracruz querido.

En el caso particular del estado de Veracruz, la entidad federativa pasó de una tasa de homicidios dolosos de 6.37 por cada 100 mil habitantes en 2015 a una tasa de 9.89 por cada 100 mil habitantes al cierre del 2022, de acuerdo con la información del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esto, sin tomar en cuenta otros delitos de alto impacto como el feminicidio(que pasó de una tasa de 0.94 a 1.53 por cada 100 mil habitantes) y la extorsión (que pasó de 1.53 a 9.66) que igualmente incrementaron en Veracruz.

En poco más de 7 años, de enero de 2015 a enero de 2023, hay 50 por ciento más homicidios dolosos en el estado de Veracruz, ni más ni menos.

Veracruz y el fantasma de la impunidad

Otro aspecto a considerar en el México mágico es la terrible cifra negra; es decir, todos esos delitos, que van desde el robo y las agresiones hasta el multihomicidio de ayer en Veracruz, que por alguna razón no se denuncian.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del INEGI, en México hay una cifra negra del 93%. Esto significa que si a caso se denuncia sólo 1 de cada 10 delitos que se cometen en todo México. ¡SOLO UNO!

Cifra negra violencia en Veracruz Cifra negra violencia en Veracruz

Y de ese delito que medio se denunció en el 30% de las veces el Ministerio Público ni siquiera abrió una carpeta de investigación y en los casos en los que sí se inició una carpeta de investigación en el 50% de las veces no pasó nada. Absolutamente nada. Chale chale chalequito.

Delitos y violencia en Veracruz Delitos y violencia en Veracruz

En Veracruz, la muerte tiene permiso

Entonces, mi Veracruz, como decía Ortega y Gasset en su ensayo Meditaciones sobre el Quijote de 1914, sólo puede entenderse a través de la cuenca del Papaloapan y la Costa Esmeralda.

Veracruz es en tanto su circunstancia que trágicamente se encuentra marcada por el contexto de profunda inseguridad y de violencia que de fondo tienen el espectro de la impunidad.

En mi Veracruz se puede cometer un delito, de los miles que se registran todos los años, y es muy probable que no pase absolutamente nada porque no los denunciamos y si los denunciamos chance y no pasa nada.

Ahí está el reto, mi gente de Alvarado, Misantla, Poza Rica y Xalapa… Mis amigos de Minatitlán, Boca del Río y Tuxpan… Solo Veracruz puede salvar a Veracruz. ¿O cómo era?