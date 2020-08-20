Hombre enamora las redes sociales con baile High Energy; todos extrañan el ‘Patrick Miller’. (VIDEO)

Un hombre se volvió viral en redes sociales, luego de que mostró su gran habilidad para bailar música disco.

La cuenta de Twitter llamada ‘Museo Guatemalteco de Internet’, publicó varias imágenes donde el señor Fabio Rodolfo Vázquez, mejor conocido como ‘El Lobo’, presumió sus mejores pasos de baile al ritmo de High Energy.

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Esta espectacular demostración se dio al interior de la casa del individuo, quien dio muestra de sus mejores pasos al ritmo de Danger, del grupo The Flirt.

Esta canción se ha popularizado por ser muy escuchada en el Patrick Miller, un reconocido centro nocturno de la colonia Roma, en la Ciudad de México, ambientado con música de la década de los 80's.

El Patrick Miller en casa 😂 pic.twitter.com/fUchl8ooTk — Leo Agusto (@LeoAgusto) August 19, 2020

Varios internautas de la plataforma social comenzaron a recordar este lugar y destacaron las habilidades artísticas del hombre, que rápidamente ganó popularidad entre los internautas.

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Aparentemente, ‘El Lobo Vázquez’ participa en un concurso llamado Covi Dance 2020, organizado en una página de Facebook.