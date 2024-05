¿Qué pasó hoy 1 de mayo en el capítulo 68 de Café con Aroma de Mujer? Iván busca nuevos tratos con Carlos Mario y Pablo Emilio

En Café con Aroma de Mujer, Gaviota le ofrece a Margarita ser la secretaria general de Rojo Café. Olga descubre que Iván y Lucía son amantes, pues los ve besándose en la oficina. Lucía pedirá que le suban el sueldo a Olga, pues quiere mantener a la secretaria de su lado para que no la delate. Carlos Mario decide no ayudar a Iván con el problema del contenedor; no le dará un peso más. Margarita se siente muy atraída por Leonidas y quiere darse una nueva oportunidad en el amor.

Sebastián viaja al pueblo y prueba el supuesto café especial que están exportando; se da cuenta que es pasilla. Gaviota conversa con Leonidas y le pide permiso para trabajar desde el pueblo. También quiere que el agrónomo sea el padrino de Fernando. Iván y Lucía buscan la forma de reemplazar el café pasilla de las bodegas por café especial, para lo cual necesitarían más de seiscientos millones de pesos.

Leonidas ayudará a Sebastián a investigar sobre el café que está exportando Iván. El agrónomo visitará la finca de Carlos Mario. Julia visita a Carmenza nuevamente, carga a Fernando, y se le despierta el afecto por su nieto. Sebastián le agradece a Leonidas por haber cuidado de Gaviota y de su hijo. Iván llama a Pablo Emilio y le pide ayuda para cambiar el café de las bodegas. Carmenza le da consejos a Julia para que viva en armonía con sus hijos.