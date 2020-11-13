Maestra rompe en llanto tras la falta de interés de sus alumnos en las clases virtuales: “Ya estoy harta”.

Frances Sánchez, maestra puertorriqueña, abrió su corazón para millones de usuarios de las redes sociales y expresó su tristeza por no ver entusiasmo por parte de los alumnos. La boricua subió un video de 15 minutos, donde confesó que los estudiantes no tienen el deseo de aprender.

Me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa hacer nada. Hoy es 10 de noviembre y tengo estudiantes que desde agosto, nunca se han reportado a la clase

La profesora expresó que la falta de interés por parte del alumnado es un problema desde hace más de 5 años, por lo que la pandemia del Covid-19, solo llegó para reafirmar sus palabras:

Ya estoy harta. Yo me siento agobiada y ya no sé qué hacer. Esto va más allá de la educación a distancia. La educación a distancia, lo que ha hecho, es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. A esta generación no les interesa aprender, punto

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Entre lágrimas, Frances refrendó su preocupación por los alumnos que no se conectan a las clases y no hacen el mínimo esfuerzo por aprender o interesarse en las materias. Además, reveló que tiene miedo de convertirse en una maestra desinteresada con los estudiantes.

Yo temo por convertirme en aquello que tanto detestaba como estudiante, que es aquel maestro que, si lo haces bien y si no, también, que no se preocupan porque el estudiante aprenda, que les da lo mismo si lo hacen o no

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El video generó gran impactó en Facebook, donde ganó más de 516 mil reproducciones a tan solo unos días de ser publicado. Los comentarios no se hicieron esperar al pie de la publicación, donde los internautas mostraron todo su apoyo a esta profesora:

Tu eres un ejemplo a seguir y sabes que maestras como tú son la inspiración de muchos estudiantes

Acabas de dar en el clavo. Pensaba que era solo yo, la que sentía esta frustración como maestra