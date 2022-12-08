(VIDEO) ¡Brutal accidente de un coche eléctrico costó varias vidas!

Imágenes fuertes luego de que un vehículo electrificado fuera de control atropellara a varias personas antes de impactarse contra un comercio. El video es realmente surrealista. No se puede entender lo que el conductor hacía y más a tanta velocidad. Nuestro corazón está con las familias afectadas. ¡Qué lamentable!

Hubieron algunos que se salvaron por los pelos. La camioneta sólo alcanzó a rozarlos. No obstante, aquellos que sufrieron el impacto directo, tuvieron unas consecuencias fatales. Si por algo, el pilotosobrevivió el impacto, debe mantenerse el resto de su vida en la cárcel. Lamentablemente para él, no creemos que haya sido el caso.