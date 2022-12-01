(VIDEO) ¡Este compadre ni para bola de boliche sirve!

Un chico se quiso lucir frente a sus amigos. Corrió desde la lejanía sobre la línea en una pista de bolos. Al detectar movimiento, la máquina hizo lo que haría normalmente. Al colocar un nuevo set de pinos, casi le aplasta la cabeza al zopenco este, que tiene una divertida anéctota para contar, según él.

Uno de sus amigos arrojó una bola al momento que él hacia su graciosada. El objeto logró golpearlo en la cabeza. Afortunadamente para él, el proyectil no llevaba la velocidad suficiente para hacerle daño. Lo que sí pudo hacerle daño, fue la maquinaria que recoge los pinos. Seguimos sin entender la lógica de este muchacho.