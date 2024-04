Así lucían los famosos que iniciaron su carrera siendo niños

¡Qué bonito es recordar! ‘El día del niño’ hace que los adultos recodemos las cosas que hacíamos de niños, los juegos que jugábamos, la comida que nos preparaba nuestra abuelita.

Muchos famosos iniciaron su carrera en su infancia, ¿recuerdas cómo lucían muchos de ellos? Si no recuerdas o si no los conociste en sus inicios no te preocupes, nosotros te decimos.

¿Cómo se veían estos famosos de pequeños?

Ricky Martin

El cantante comenzó su carrera musical desde la infancia. Ricky Martin tenía 10 años cuando cantaba en coros. Cuando cumplió 12 años formó parte del grupo Menudo. Ricky Martin hizo historia en la música latina cuando hizo su tema ‘Linvin’ La Vida Loca‘.

Karol G

Karol G participó en un reality de talento musical, cuando terminó ella no se detuvo y siguió trabajando para ganarse un lugar en la industria musical, pues, aspiraba a ganarse un lugar en el mundo del reguetón. La ‘Bichota’ se volvió corista de Reykon en el 2013 y de ahí escalo hasta convertirse en una de las artistas femeninas más importantes a nivel mundial.

Crédito: Instagram @karolg

Lucero

Actualmente, la actriz y cantante tiene 54 años, en 1982 trabajó en uno de sus primeros proyectos. De niña formó parte de varios programas de televisión. De adolescente protagonizó una película junto a Pedro Fernández y Luis Miguel.

Luis Miguel

En la actualidad Luis Miguel tiene 54 años y no pasa de moda. El cantante inició su carrera cuando era muy pequeño, él recuerda que desde los 10 años tenía proyectos musicales y que de su padre aprendió desde muy temprana edad a tener gran disciplina en su profesión. Sus primeras canciones fueron “Directo al corazón” y “Dos enamorados”.

Crédito: Mezcalent

Carlos Espejel

Carlos Espejel es conductor junto a Marco Antonio Regil el programa de Escape Perfecto. En su infancia protagonizó personajes inolvidables en diferentes proyectos y compartió créditos junto a otras estrellas infantiles como Lucero, Aleks Syntek y las gemelas Ivonne e Ivette.