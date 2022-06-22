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FOTOS | ¿No que no? ¡Christian Nodal y Cazzu fueron captados besándose!

Hace unas semanas, Christian Nodal y Cazzu fueron vistos juntos de la mano... ¡Lo habían negado pero ya hay más pruebas!

Por: TV Azteca

Cazzu y Nodal Aeropuerto.jpg
Nodal casa.jpg
Cazzu y Nodal de la mano.jpg
Cazzu y Nodal saludando.jpg
Cazzu cantando.jpg
Cazzu en concierto.jpg
Cazzu y Nodal puebleando.jpg
Cazzu frente al espejo.jpg
Cazzu con trenzas.jpg
Nodal con lentes.jpg
Cazzu pelo corto.jpg
Cazzu selfie con lentes.jpg
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Cazzu tomando Fernet.jpg
Cazzu cabello rosa.jpg
Cazzu con gorra.jpg
Nodal blanco y negro (2).jpg
Nodal blanco y negro.jpg
Cazzu y Nodal beso.jpg
Nodal avión.jpg
Nodal balcon .jpg
Nodal con copa en mano.jpg
Nodal de blanco.jpg
Nodal fumando.jpg
Nodal microfono .jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal mascota.jpg
Nodal playa.jpg
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