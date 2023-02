Pablo Lyle: las consideraciones que la jueza tomó en cuenta para sentenciarlo.

El 3 de febrero Pablo Lyle fue condenado a 5 años de prisión, 8 en libertad condicional y 100 horas de trabajo comunitario por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, hombre con el que tuvo un incidente de tránsito en 2019.

Así salió Frida Sofía de la cárcel después de ser arrestada en Miami.

¿Cómo es la prisión donde pagará su sentencia Pablo Lyle?

El actor de “Mirreyes vs. Godínez” cumplirá su sentencia en la prisión de Turner Guilford Knight, ubicada en el condado de Miami-Dade, la cual tiene una capacidad aproximada para 1300 personas y se divide en nueve pisos, mismos que separan a los presos dependiendo la gravedad del delito que cometieron.

¿Cuáles fueron las conclusiones de la jueza Marisa Tinkler Mendez?

La sentencia de Pablo Lyle podía ir de los 9 meses a los 15 años; sin embargo, la jueza Marisa Tinkler Mendez tomó en consideración las evidencias, páginas de documentos, grabaciones, videos, testimonios y releyó sus notas para tomar una decisión justa y con apego a las leyes de Florida, Estados Unidos.

La juzgadora se cuestionó que “alguien perdió la vida sin sentido ¿por qué?, ¿por una disputa?, ¿por un incidente de violencia vial?” y agregó “nadie aquí va a salir satisfecho, nadie va a olvidar el dolor causado porque no se puede cambiar lo que ya ocurrió, solo podemos tratar de influir en el futuro. Mi trabajo al sentenciar va a impactar el futuro del señor Lyle y de todos los demás que están en la sala”.

“Hay ciertos lineamientos para las sentencias y se le ha pedido a la corte que considere múltiples factores, incluyendo el historial, la gravedad del suceso y esto nos lleva a un cálculo numérico (…) Ese día el señor Lyle yo creo que actuó no por temor sino por su carácter y con rabia, yo no creo que este es el verdadero carácter de Pablo Lyle, pero lo fue ese día. Esto no es un instinto. La corte piensa que el señor Lyle actuó con la intención de confrontar al señor Hernández”, añadió.

Así mismo, confió que el ser un hecho aislado, la no sofisticación y arrepentimiento no eran necesarios como factores atenuantes: “No se puede ver al señor Lyle como una futura amenaza para nadie”.

“Pablo Lyle”:

Porque fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional. pic.twitter.com/oRYcBaIJMl — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 3, 2023