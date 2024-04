Daniel Bisogno habla de la muerte de su mamá y cómo se despidió de ella

¿Cuándo se enteró Daniel Bisogno de la muerte de su mamá?

La noticia de la muerte de su madre fue algo tremendo para nuestro querido Daniel Bisogno, quien declaró que “yo no sabía lo que había pasado con mi mamá, me lo dijeron ya que estaba yo despierto. Se esperaron y todo, pero imagínate que mis hermanos iban y venían y hablaban conmigo sabiendo que mi mamá ya había fallecido y no me lo podían decir en ese momento”.