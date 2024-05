¿Qué te pasa si te muerde un ‘cara de niño’?

El ‘cara de niño’ (Stenopelmatus), también conocido como ‘grillo machete’, es un insecto perteneciente a la familia Gryllacrididae, comúnmente encontrado en México y otras regiones de Centroamérica.

Su peculiar aspecto robusto, suele asustar mucho a las personas que tienen la mala fortuna de encontrarlo en su camino, tiene una cabeza de forma redonda y color marrón, puede llegar a medir hasta 5 cm de largo.

¿Es peligrosa la mordida del ‘cara de niño’?

Aunque tiene mala fama en México y otros países, este insecto no es nada agresivo de forma deliberada, ya que la mayoría de su vida la pasa bajo tierra. Sin embargo, cuando se siente atacado puede defenderse con una fuerte mordida.

No obstante, contrario a la creencia popular, su mordida no es venenosa, ni representa un peligro grave para la salud humana, aunque se hace la recomendación de no molestarlos, ya que durante la temporada de lluvias, es más frecuente verlos en los patios de las casas o los jardines.

¿Cuáles son los mitos que rodean al ‘cara de niño’?

A lo largo de los años, han salido a la luz varios mitos sobre este insecto, los cuales exageran su peligrosidad, por lo que muchas personas les tienen miedo.



Su picadura es venenosa y puede causar la muerte: Falso. El "cara de niño" no tiene glándulas venenosas, ni aguijón, por lo que su picadura no inyecta ningún tipo de toxina.

Provoca gangrena: Falso. No hay evidencia científica que respalde esta afirmación. Las molestias causadas por la picadura, se deben principalmente a la fuerza de la mandíbula y no a la presencia de veneno.

Permanece adherido a la piel: Falso. El "cara de niño" no tiene la capacidad de adherirse a la piel.

