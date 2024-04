El video de Belinda que muestra que ama México tras desprecio de Danna Paola

Tal parece que la nueva faceta de Danna Paola estará llena de escándalos y polémicas, pues no solo sacó su lado más irreverente en la música, sino también en su forma de ser. Recientemente la cantante dijo preferir España antes que México, lo cual hizo estallar las redes sociales.

¿Qué dijo Danna?

Danna, antes Danna Paola, se encuentra en plena gira de promoción de su nuevo disco, por ello ha participado en un sinfín de entrevistas y dinámicas. En una de estas interacciones la cantante se metió en camisa de once varas por sus controvertidas declaraciones.

Programa del 6 abril del 2022 Parte 1 | Belinda confesó todo en VLA. [VIDEO] Belinda se enlazó con VLA para contarnos todo lo que sucede con ella. Además, Alfredo Adame y Carlos Trejo tuvieron una fuerte confrontación en el programa.

Bien dicen que la fama no es para cualquiera, pues muchos se suben a un ladrillo y se marean. Danna parece ser una de ellas, pues si no sale huyendo a toda prisa de un restaurante, hace declaraciones polémicas que la ponen en el ojo del huracán.

Te puede interesar: Danna Paola protagoniza pelea en redes sociales; la acusan de promover acoso

En una charla para la radio chilena, Danna participó en el juego “¿Qué prefieres?”, donde se le preguntó si prefería España o México, a lo que la cantante de 28 años respondió que prefería el país ibérico, lo que desató una ola de críticas en redes donde pidieron su cancelación.

¿Cómo reaccionaron las redes? Los internautas hicieron eco de las declaraciones de Danna y de inmediato la reventaron en redes sociales con comentarios como:





Te puede interesar: Danna Paola ofrece disculpas tras polémica con mujer por nombre en X

“Danna Paola prefiriendo a España antes que a su propio país, es una ridícula”, “Desde hoy me declaro hater de Danna Paola”, “Que se vaya muy lejos Danna Paola, ¿cómo va a preferir España antes que México?”, “Me dan mucho cringe los videos de Danna Paola”, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué la compararon con Belinda?

Después del desaire de Danna a México, los internautas no tardaron en compararla con Belinda, quien es otra gran celebridad de la escena musical en México y con la que le han creado una supuesta rivalidad.

También te puede interesar: Yeri Mua responde a críticas de Danna Paola sobre el reggaetón; ¿qué dijo?

Los fanáticos de Belinda y haters de Danna revivieron una vieja entrevista que dio la ex de Nodal y en la que dijo ser fanática de México y aseguró que no es necesario salir de nuestro país para triunfar en la música.

“No hay que irse de México para triunfar y para hacer cosas padres, soy la fan número uno de México. ¿Tú crees que me voy a ir? Quiero México… México tiene un potencial impresionante y que no lo sabemos usar y que no lo hemos explotado como lo tenemos que explotar. Creamos lo que somos, no hay que irse de México para ser mejor, no hay que irnos a Estados Unidos, hay que quedarnos”, dijo Beli.

Pero eso no es todo, pues añadieron una segunda entrevista en donde Belinda admite no ser mexicana de nacimiento, pero siente un inmenso amor por nuestro país. “Amo México a pesar de que no nací en México, siempre digo que soy mexicana porque México tiene el corazón más grande que he conocido”.