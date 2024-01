Yeri Mua responde a críticas de Danna Paola sobre el reggaetón; ¿qué dijo?

El mundo de la música urbana mexicana se encuentra en llamas después de que Danna Paola, reconocida artista con más de dos décadas de carrera, lanzara fuertes críticas al reguetón nacional. Un género que, en los últimos meses, ha experimentado un ascenso vertiginoso con la explosión de temas de artistas como Bellakath, Dani Flow y Uzielito Mix

Sin embargo, la polémica no tardó en encontrar su contraparte, esta vez, de la mano de la controvertida influencer Yeri Mua, quien no dudó en responder con franqueza y contundencia a las declaraciones de la intérprete de la también actriz de 28 años.

¿Qué dijo Yeri Mua sobre las críticas de Danna Paola al reguetón mexicano?

Durante una de sus transmisiones en vivo, Yeri Mua se sumergió en el tema de las críticas de Danna Paola hacia el género urbano. Vale la pena recordar que la propia Yeri ha incursionado en el reguetón, por lo que su perspectiva añade un matiz interesante a la controversia.

Respecto a las críticas de Paola, Yeri Mua comenzó expresando su respeto por la trayectoria de la artista: “Danna Paola es una artista que yo respeto muchísimo, y creo que se refería más al tema de Dani Flow, no creo que se haya referido a mí”. Así mismo, la influencer agregó: “Ella estudió a lo que se dedica y los demás en su mayoría no, y ella percibe el arte de la música a su manera y tiene sus opiniones”, puntualizó.

Sin embargo, Yeri Mua no escatimó en expresar su propia inclinación hacia un reguetón que algunos podrían considerar vulgar: “A mí sí me gusta la música bellaka, cochina, puerca, asquerosa. A mí sí me gusta el reguetón cochambroso, ese reguetón que escuchas y ya se te perdió la cartera”.

Por último, la influencer también hizo hincapié en la diversidad de opiniones respecto al género y señaló que no a todos les puede gustar el reggaetón mexicano.

