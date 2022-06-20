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FOTOS | Así festejaron los famosos el Día del Padre 2022.

Este domingo se celebró el Día del Padre y así lo festejaron en el medio del espectáculo. Te compartimos imágenes.

Por: TV Azteca

Yahir y su papá.jpg
Sante Fe Klan y su familia.jpg
Pato con sus hijos.jpg
Sandra y su familia.jpg
Maria con su papá.jpg
Papá de Kristal.jpg
Mariano familia .jpg
Mauricio con su hija.jpg
Maluma y su padre.jpg
Macky con su papá.jpg
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JuanPa con su Papá.jpg
Jlo y su padre.jpg
Javi con su hija.jpg
J Balvin de papá.jpg
Gaby con su papá.jpg
Flor con su Papá.jpg
Familia de Zuria.jpg
Familia de Laura G .jpg
Eugenio y sus hijos.jpg
Ernesto y su hijo.jpg
El chino con su familia.jpg
Danna y su padre.jpg
Cynthia y su padre.jpg
Chayanne y su Padre.jpg
Capi y su papá.jpg
Camilo con su bebé.jpg
Anette y su familia.jpg
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