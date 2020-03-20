Spotify Awards: Danna Paola, Aislinn Derbez y Ana Tijoux envían mensaje a favor del feminismo y contra la violencia de género.

Danna Paola, Aislinn Derbez y Ana Tijoux sorprendieron al mundo, durante la ceremonia de los Spotify Awards, al enviar un fuerte mensaje a favor del feminismo y contra la violencia de género.

Después de que Karol G se llevara el premio a Artista más escuchada, se vivió un emotivo momento en el que se unieron Danna Paola, Ángela Aguilar y Aislinn Derbez para pronunciarse a favor de la nueva era feminista a nivel mundial.

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Danna Paola dijo en su intervención que “el feminismo no tiene porqué tener una mala cara, puede ser un símbolo de unión”, mientras que Aislinn Derbez apuntó que “debemos dejar de normalizar la violencia de todo tipo, y gracias a todos los hombres que se están sumando a este nuevo movimiento”.

A las famosas mexicanas se sumó Anita Tijoux, compositora chilena-francesa, quien dedicó unas palabras a favor de esta causa y en contra de la violencia de género.

No nacimos feministas, nos hicimos feministas. Nos toca la tarea de unirnos, tejer nuestras voces […] para que nunca más se nos asesine

Por su parte, la cantautora mexicana Julieta Venegas dedicó su presentación a Berta Cáceres, Michelle Franco, Ingrid, María y Fátima, mujeres quienes recientemente fueron víctimas de feminicidio y, junto a otras 10 artistas, alzaron la voz con la canción Las Mujeres.

Además, la cantante Angela Aguilar se pronunció a favor de la igualdad en la música y manifestó que "es muy importante hablar de la música, porque el género en el arte no importa”.

La primera edición de los Spotify Awards se llevó a cabo este jueves en el Auditorio Nacional, para reconocer la música y podcasts más populares con base en datos generados por usuarios de la plataforma.

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