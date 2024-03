Eugenio Derbez responde a Victoria Ruffo. ¿Habrá reconciliación familiar?

Desde que José Eduardo Derbez anunció que pronto se convertiría en padre al lado de su novia, la influencer Paola Dalay, no se ha dejado de comentar de la posibilidad de que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tengan un reencuentro y posible reconciliación familiar.

Ante esto, los cuestionamientos de la prensa no se hicieron esperar, y Victoria Ruffo fue la primera en levantar la mano para seguir ‘con la fiesta en paz’, pues aseguró que hay un gran cariño hacia el padre de su hijo.

Además, remarcó que deben llevarse lo mejor posible debido a que a partir de que nazca su nieta, compartirán más de un evento familiar, como Bautizo, Primera Comunión o los cumpleaños de la pequeña.

¿Alessandra Rosaldo está celosa por posible reencuentro de Derbez con Victoria Ruffo?

Por su parte, Eugenio Derbez contestó a estas declaraciones, no sin antes dejar en claro que no pretendía hacerlo más debido a que su esposa, Alessandra Rosaldo ya estaba muy molesta con que la prensa a cada rato le preguntara por su ex, pero pco duró esa declaración, pues se trataba de una broma.

Eugenio dejó los problemas en el pasado para poder seguir adelante

Lo que no fue broma, fue su comentario posterior, donde afirmó que como padre quedó muy dolido por el hecho de no pudo ver crecer a su hijo como a él le hubiera gustado, pues todo lo que sabía de José Eduardo, era porque se enteraba por revistas; sin embargo, también remarcó que eso ya quedó en el pasado y ahora ya lo olvidó.

Como padre me dolió mucho no ver crecer a mi hijo... pero bueno, ya todo olvidado y de aquí pa’ delante

¿Por qué nunca llevaron una buena relación Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Al terminar su relación sentimental, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no volvieron a llevarse bien, incluso el mismo José Eduardo ha dejado claro en más de una ocasión que los prefiere distanciados.

Cuando José Eduardo era pequeño, estuvo más tiempo con su mamá, ya que Eugenio se dedicó casi por tiempo completo a su trabajo; aunque él ha salido a decir que más bien, ella era quien no permitía que viera a su hijo, lo que causó ‘dimes y diretes’ entre la ex pareja ante la prensa.