FOTOS | ¡Ellos son los últimos atletas que se sumaron a Exatlón All Star!

Hace unos días se sumaron muchos atletas más a la lista épica de Exatlón All Star. La versión más demandante del reality hasta el momento, pues participarán campeones, subcampeones y terceros lugares de emisiones pasadas. ¿Quiénes son? Te contamos...

Hasta hace unos días, se tenían los nombres de muchos de los atletas que estarían participando en Exatlón All Star, pero los números no nos daban, pues faltaban varios más por confirmar. ¡Y los últimos días de la semana se han sumado algunos otros de esta quinta temporada!

Si bien algunos de ellos no son campeones ni subcampeones, hicieron un digno papel en Exatlón y se ganaron el cariño y respeto del público. ¡Y seguro harán un excelente trabajo en la temporada más épica de Exatlón México!

Ximena Duggan, quien quedó en cuarto lugar esta quinta temporada; Nataly Gutiérrez, quien quedó en tercer lugar; Zudikey Rodríguez y Sol Cortés, atletas que quedaron como finalistas... Y David “La Bestia” y Koke, quienes también quedaron como finalistas en la rama varonil.

Te contamos más detalles en las fotografías. Checa la galería completa.

Gran estreno Exatlón All Star este lunes 31 enero, 7:30 p.m. Azteca UNO.