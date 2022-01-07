FOTOS | Evelyn Guijarro, dos veces subcampeona, ¡va a Exatlón All Star!

Evelyn Guijarro “Sniper” a Exatlón All Star.

Hace unas semanas, la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, ¡confirmó que estaba en puerta la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país! Y es que declaró que en ella, participarían todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡Será épico!

Rosique empezó a convocar uno por uno para que acudieran a su llamado para hacer la temporada más epica de la historia de Exatlón México, ¡y claro que Evelyn Guijarro fue convocada!

Evelyn “Sniper” participó en la segunda temporada de Exatlón México. Logró llegar a la final y aunque quedó en segundo lugar, para muchos fans fue la “reina sin corona”. Así que tuvo otra oportunidad en la cuarta temporada, en donde peleó contra Héroes y Titanes. Logró llegar a la final con Mati, la que era campeona vigente... ¡No pudo ganar y nuevamente quedó en segundo lugar! Desmostrando que es sin duda, una de las mejores atletas del reality. ¿La tercera será la vencida?

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Gran estreno de Exatlón All Star, lunes 31 de enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.