  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Resumen por Blindaje y Villa 360 del Exatlón 5 enero 2023.

Los equipos lo dan todo por obtener el blindaje del Exatlón y llegar a la última semana de la competencia. Famosos y Contendientes lo dan todo por la Villa 360.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Arranca la competencia por blindaje.jpg
2 Cada equipo se asignó un valor por cada atleta para el puntaje final.jpg
3 Por cada victoria se le quitarán puntos al rival.jpg
4 Valeria abre la carrera en el Circuito de los 3 Niveles.jpg
5 Dana da su mejor esfuerzo en el tiro con boleadora.jpg
6 Black Belt entrega victoria y se lleva 3 puntos para su equipo.jpg
7 Yamileth sale con todo en un duelo mixto contra Pato.jpg
8 En línea de tiro Malibú se lleva 1 punto tras ganarle a Yami.jpg
9 A Velociraptor se le complica el tiro.jpg
10 Yahel se lleva la victoria y obtiene 5 puntosobtiene.jpg
11 Fogel realiza una estupenda carrera y se lleva el puntaje de 3 puntos al vencer a Josué.jpg
12 Liliana logra ganarle al Charro Negro y se lleva 5 puntos.jpg
13 Pato tiene un reñido duelo con Yahel, pero logra llevarse 4 puntos para su equipo.jpg
14 Sorpresivamente Valeria se enfrenta a Velociraptor. ¡Lo vence y se lleva 5 puntos!.jpg
15 Anaconda celebra que le ganó a Liliana. ¡El puntaje se queda en 20 a 13 favor Famosos!.jpg
16 Las cosas se emparejan y azules ganan el blindaje.jpg
17 En la dinámica de blindaje individual, Dana es la ganadora. ¡Llegará a la semana final del Exatlón!.jpg
18 Rosique inicia la ceremonia de la Batalla por la Villa 360 del Exatlón.jpg
19 Azules defienden y saldrán con todo para no perder el lugar con privilegios.jpg
20 Los ganadores de la Villa tendrán fiesta con bachata.jpg
21 Fogel abre el Circuito del Tobogán.jpg
22 Pájaro de fuego sale con todo para demostrar por qué es Golden One.jpg
23 A Fogel se le da el tiro con disco y entrega el primer punto azul.jpg
24 Tzasna celebra su victoria contra Triple Jumper.jpg
25 A Black Charro se le dificulta el tiro con disco.jpg
26 A Velociraptor lo hace excelente y da el segundo punto azul.jpg
27 Equipo azul celebra el punto de Malibú sobre Josué.jpg
Yami siente la presión por match point azul.jpg
29 El Águila Azul entrega el punto de la victoria.jpg
30 ¡Los azules celebran y recuperan la Villa 360!.jpg
/
1 Arranca la competencia por blindaje.jpg
2 Cada equipo se asignó un valor por cada atleta para el puntaje final.jpg
3 Por cada victoria se le quitarán puntos al rival.jpg
4 Valeria abre la carrera en el Circuito de los 3 Niveles.jpg
5 Dana da su mejor esfuerzo en el tiro con boleadora.jpg
6 Black Belt entrega victoria y se lleva 3 puntos para su equipo.jpg
7 Yamileth sale con todo en un duelo mixto contra Pato.jpg
8 En línea de tiro Malibú se lleva 1 punto tras ganarle a Yami.jpg
9 A Velociraptor se le complica el tiro.jpg
10 Yahel se lleva la victoria y obtiene 5 puntosobtiene.jpg
11 Fogel realiza una estupenda carrera y se lleva el puntaje de 3 puntos al vencer a Josué.jpg
12 Liliana logra ganarle al Charro Negro y se lleva 5 puntos.jpg
13 Pato tiene un reñido duelo con Yahel, pero logra llevarse 4 puntos para su equipo.jpg
14 Sorpresivamente Valeria se enfrenta a Velociraptor. ¡Lo vence y se lleva 5 puntos!.jpg
15 Anaconda celebra que le ganó a Liliana. ¡El puntaje se queda en 20 a 13 favor Famosos!.jpg
16 Las cosas se emparejan y azules ganan el blindaje.jpg
17 En la dinámica de blindaje individual, Dana es la ganadora. ¡Llegará a la semana final del Exatlón!.jpg
18 Rosique inicia la ceremonia de la Batalla por la Villa 360 del Exatlón.jpg
19 Azules defienden y saldrán con todo para no perder el lugar con privilegios.jpg
20 Los ganadores de la Villa tendrán fiesta con bachata.jpg
21 Fogel abre el Circuito del Tobogán.jpg
22 Pájaro de fuego sale con todo para demostrar por qué es Golden One.jpg
23 A Fogel se le da el tiro con disco y entrega el primer punto azul.jpg
24 Tzasna celebra su victoria contra Triple Jumper.jpg
25 A Black Charro se le dificulta el tiro con disco.jpg
26 A Velociraptor lo hace excelente y da el segundo punto azul.jpg
27 Equipo azul celebra el punto de Malibú sobre Josué.jpg
Yami siente la presión por match point azul.jpg
29 El Águila Azul entrega el punto de la victoria.jpg
30 ¡Los azules celebran y recuperan la Villa 360!.jpg
1 Arranca la competencia por blindaje.jpg
2 Cada equipo se asignó un valor por cada atleta para el puntaje final.jpg
3 Por cada victoria se le quitarán puntos al rival.jpg
4 Valeria abre la carrera en el Circuito de los 3 Niveles.jpg
5 Dana da su mejor esfuerzo en el tiro con boleadora.jpg
6 Black Belt entrega victoria y se lleva 3 puntos para su equipo.jpg
7 Yamileth sale con todo en un duelo mixto contra Pato.jpg
8 En línea de tiro Malibú se lleva 1 punto tras ganarle a Yami.jpg
9 A Velociraptor se le complica el tiro.jpg
10 Yahel se lleva la victoria y obtiene 5 puntosobtiene.jpg
11 Fogel realiza una estupenda carrera y se lleva el puntaje de 3 puntos al vencer a Josué.jpg
12 Liliana logra ganarle al Charro Negro y se lleva 5 puntos.jpg
13 Pato tiene un reñido duelo con Yahel, pero logra llevarse 4 puntos para su equipo.jpg
14 Sorpresivamente Valeria se enfrenta a Velociraptor. ¡Lo vence y se lleva 5 puntos!.jpg
15 Anaconda celebra que le ganó a Liliana. ¡El puntaje se queda en 20 a 13 favor Famosos!.jpg
16 Las cosas se emparejan y azules ganan el blindaje.jpg
17 En la dinámica de blindaje individual, Dana es la ganadora. ¡Llegará a la semana final del Exatlón!.jpg
18 Rosique inicia la ceremonia de la Batalla por la Villa 360 del Exatlón.jpg
19 Azules defienden y saldrán con todo para no perder el lugar con privilegios.jpg
20 Los ganadores de la Villa tendrán fiesta con bachata.jpg
21 Fogel abre el Circuito del Tobogán.jpg
22 Pájaro de fuego sale con todo para demostrar por qué es Golden One.jpg
23 A Fogel se le da el tiro con disco y entrega el primer punto azul.jpg
24 Tzasna celebra su victoria contra Triple Jumper.jpg
25 A Black Charro se le dificulta el tiro con disco.jpg
26 A Velociraptor lo hace excelente y da el segundo punto azul.jpg
27 Equipo azul celebra el punto de Malibú sobre Josué.jpg
Yami siente la presión por match point azul.jpg
29 El Águila Azul entrega el punto de la victoria.jpg
30 ¡Los azules celebran y recuperan la Villa 360!.jpg

Contenido relacionado