  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Resumen Duelo de los Enigmas del Exatlón 14 diciembre 2022.

Los hombres recorren el Circuito Callejero en busca de una medalla. ¡Los equipos se enfrentan en el Duelo de los Enigmas del Exatlón para descubrir su suerte!

Por: Redacción Azteca UNO

1 ¡Silbatazo para la batalla por medalla varonil del Exatlón!.jpg
2 Velociraptor inicia el circuito callejero.jpg
3 Andrés hace un tiempazo.jpg
4 Los lugareños se emocionan y abrazan al atleta azul.jpg
5 Fogel también logra buenos tiros y hace gran tiempo.jpg
6 Pato se deja consentir luego que pasó su turno.jpg
7 Josué tarda demasiado y no le va bien en tiempo y es descalificado.jpg
8 Black Charro lo hace increíble y se posiciona en segundo lugar.jpg
9 Los niiños dominicanos celebran emocionados a Omar.jpg
10 El sexto en la pista es Yann Lobito.jpg
11 Yann hace un excelente tiempo y manda a Omar a tercer lugar.jpg
12 Yahel es el último en pasar pero el crono se detiene y es descalificado.jpg
13 Omar se queda con el bronce, Yann con la plata y Andrés gana por tercera vez el oro.jpg
14 La noche está lista para el Duelo de los Enigmas.jpg
15 Azules vienen de ganar la Batalla Colosal y quieren más.jpg
16 Los rojos están listos para salir con todo.jpg
17 El primero en el Circuito del Deshuesadero es Pato.jpg
18 Es Black Charro quien en la línea de tiro entrega el primer punto.jpg
19 Tzasna y Dana van por el segundo enfrentamiento.jpg
20 Dana busca el mejor tiro para romper losetas.jpg
21 Anaconda se lleva el segundo punto rojo.jpg
22 Andrés sale a toda velocidad en el circuito.jpg
23 A Yann no se le dio muy bien el tiro.jpg
24 Velociraptor entrega el primer punto azul y festeja con tributo a Sky4.jpg
25 Bobe también realiza buenos tiros y empata el marcados 2 a 2.jpg
26 Más adelante Famosos toma ventaja 8 a 6 con punto de Interceptor.jpg
27 Dragón rojo da el punto de match point.jpg
28 Pato quiere evitar victoria roja.jpg
29 Pero Black Charro se rifa en el tiro y gana.jpg
30 Famosos se lleva el Duelo de los Enigmas.jpg
/
1 ¡Silbatazo para la batalla por medalla varonil del Exatlón!.jpg
2 Velociraptor inicia el circuito callejero.jpg
3 Andrés hace un tiempazo.jpg
4 Los lugareños se emocionan y abrazan al atleta azul.jpg
5 Fogel también logra buenos tiros y hace gran tiempo.jpg
6 Pato se deja consentir luego que pasó su turno.jpg
7 Josué tarda demasiado y no le va bien en tiempo y es descalificado.jpg
8 Black Charro lo hace increíble y se posiciona en segundo lugar.jpg
9 Los niiños dominicanos celebran emocionados a Omar.jpg
10 El sexto en la pista es Yann Lobito.jpg
11 Yann hace un excelente tiempo y manda a Omar a tercer lugar.jpg
12 Yahel es el último en pasar pero el crono se detiene y es descalificado.jpg
13 Omar se queda con el bronce, Yann con la plata y Andrés gana por tercera vez el oro.jpg
14 La noche está lista para el Duelo de los Enigmas.jpg
15 Azules vienen de ganar la Batalla Colosal y quieren más.jpg
16 Los rojos están listos para salir con todo.jpg
17 El primero en el Circuito del Deshuesadero es Pato.jpg
18 Es Black Charro quien en la línea de tiro entrega el primer punto.jpg
19 Tzasna y Dana van por el segundo enfrentamiento.jpg
20 Dana busca el mejor tiro para romper losetas.jpg
21 Anaconda se lleva el segundo punto rojo.jpg
22 Andrés sale a toda velocidad en el circuito.jpg
23 A Yann no se le dio muy bien el tiro.jpg
24 Velociraptor entrega el primer punto azul y festeja con tributo a Sky4.jpg
25 Bobe también realiza buenos tiros y empata el marcados 2 a 2.jpg
26 Más adelante Famosos toma ventaja 8 a 6 con punto de Interceptor.jpg
27 Dragón rojo da el punto de match point.jpg
28 Pato quiere evitar victoria roja.jpg
29 Pero Black Charro se rifa en el tiro y gana.jpg
30 Famosos se lleva el Duelo de los Enigmas.jpg
1 ¡Silbatazo para la batalla por medalla varonil del Exatlón!.jpg
2 Velociraptor inicia el circuito callejero.jpg
3 Andrés hace un tiempazo.jpg
4 Los lugareños se emocionan y abrazan al atleta azul.jpg
5 Fogel también logra buenos tiros y hace gran tiempo.jpg
6 Pato se deja consentir luego que pasó su turno.jpg
7 Josué tarda demasiado y no le va bien en tiempo y es descalificado.jpg
8 Black Charro lo hace increíble y se posiciona en segundo lugar.jpg
9 Los niiños dominicanos celebran emocionados a Omar.jpg
10 El sexto en la pista es Yann Lobito.jpg
11 Yann hace un excelente tiempo y manda a Omar a tercer lugar.jpg
12 Yahel es el último en pasar pero el crono se detiene y es descalificado.jpg
13 Omar se queda con el bronce, Yann con la plata y Andrés gana por tercera vez el oro.jpg
14 La noche está lista para el Duelo de los Enigmas.jpg
15 Azules vienen de ganar la Batalla Colosal y quieren más.jpg
16 Los rojos están listos para salir con todo.jpg
17 El primero en el Circuito del Deshuesadero es Pato.jpg
18 Es Black Charro quien en la línea de tiro entrega el primer punto.jpg
19 Tzasna y Dana van por el segundo enfrentamiento.jpg
20 Dana busca el mejor tiro para romper losetas.jpg
21 Anaconda se lleva el segundo punto rojo.jpg
22 Andrés sale a toda velocidad en el circuito.jpg
23 A Yann no se le dio muy bien el tiro.jpg
24 Velociraptor entrega el primer punto azul y festeja con tributo a Sky4.jpg
25 Bobe también realiza buenos tiros y empata el marcados 2 a 2.jpg
26 Más adelante Famosos toma ventaja 8 a 6 con punto de Interceptor.jpg
27 Dragón rojo da el punto de match point.jpg
28 Pato quiere evitar victoria roja.jpg
29 Pero Black Charro se rifa en el tiro y gana.jpg
30 Famosos se lleva el Duelo de los Enigmas.jpg

Contenido relacionado