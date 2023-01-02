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FOTOS | Resumen Batalla por la Villa 360 del Exatlón 2 enero 2023.

Mujeres del Exatlón se enfrentan en un nueva dinámica por medalla. ¡Rojos defienden, azules atacan! Los atletas lo dan todo por quedarse con la Villa 360.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia el juego por la medalla femenil.jpg
2 Mujeres pronostican el tiempo que les llevará realizar el circuito.jpg
3 Las tres mujeres que acierten a su tiempo pasan a la final.jpg
4 Yamileth abre el Circuito de Fuerza Centrífuga.jpg
5 La atleta se pasa demasiado del tiempo que pronosticó.jpg
6 En el turno de Valeria, la atleta logra un buen tiempo de acuerdo a lo que calculó.jpg
7 Dana sale con toda la energía pues no cuenta con medalla de oro.jpg
8 Dana hace un excelente tiempo y se coloca en primera posición.jpg
9 Tzasna metió buena velocidad en el circuito.jpg
10 Anaconda sorprende con el tiempo que pronosticó y pasa a la final por medalla.jpg
11 Triple Jumper le mete velocidad para lograr un buen tiempo.jpg
12 Liliana no logra una buena marca y queda fuera.jpg
13 Águila Azul se queda con la medalla de bronce.jpg
14 Valeria se queda con plata y Tzasna gana el oro.jpg
15 Los atletas lo jugarán todo por la Villa 360 en un circuito inédito.jpg
16 Rosique anuncia al portador de la Golden One_ Yahel Castillo.jpg
17 Azules atacarán con todo para recuperar la casa con los privilegios.jpg
18 Pato y Yahel abren la nueva pista Aqua Adventure.jpg
19 El Pájaro de Fuego se queda atrás en la carrera.jpg
20 Pato toma la delantera en el circuito.jpg
21 Malibú entrega primer punto para Contendientes.jpg
22 Dana es quien toma la ventaja en la segunda carrera.jpg
23 Pero es Yami quien lo hace mejor en línea de tiro y entrega primer punto para rojos.jpg
24 En línea de tiro Fogel se recupera y entrega el siguiente punto venciendo a Omar.jpg
25 Triple Jumper lo hace increíble y entrega el tercer punto a su equipo.jpg
26 El Águila Azul de Mexicali celebra el sexto punto azul, venciendo a Valeria.jpg
27 Flying Fogel lo vuelve a hacer entrega el octavo punto.jpg
28 Valeria le da vida a Famosos dando el quinto punto rojo.jpg
29 Finalmente Liliana entrega el punto de la victoria.jpg
30 ¡Los azules celebran y recuperan la Villa 360!.jpg
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1 Inicia el juego por la medalla femenil.jpg
2 Mujeres pronostican el tiempo que les llevará realizar el circuito.jpg
3 Las tres mujeres que acierten a su tiempo pasan a la final.jpg
4 Yamileth abre el Circuito de Fuerza Centrífuga.jpg
5 La atleta se pasa demasiado del tiempo que pronosticó.jpg
6 En el turno de Valeria, la atleta logra un buen tiempo de acuerdo a lo que calculó.jpg
7 Dana sale con toda la energía pues no cuenta con medalla de oro.jpg
8 Dana hace un excelente tiempo y se coloca en primera posición.jpg
9 Tzasna metió buena velocidad en el circuito.jpg
10 Anaconda sorprende con el tiempo que pronosticó y pasa a la final por medalla.jpg
11 Triple Jumper le mete velocidad para lograr un buen tiempo.jpg
12 Liliana no logra una buena marca y queda fuera.jpg
13 Águila Azul se queda con la medalla de bronce.jpg
14 Valeria se queda con plata y Tzasna gana el oro.jpg
15 Los atletas lo jugarán todo por la Villa 360 en un circuito inédito.jpg
16 Rosique anuncia al portador de la Golden One_ Yahel Castillo.jpg
17 Azules atacarán con todo para recuperar la casa con los privilegios.jpg
18 Pato y Yahel abren la nueva pista Aqua Adventure.jpg
19 El Pájaro de Fuego se queda atrás en la carrera.jpg
20 Pato toma la delantera en el circuito.jpg
21 Malibú entrega primer punto para Contendientes.jpg
22 Dana es quien toma la ventaja en la segunda carrera.jpg
23 Pero es Yami quien lo hace mejor en línea de tiro y entrega primer punto para rojos.jpg
24 En línea de tiro Fogel se recupera y entrega el siguiente punto venciendo a Omar.jpg
25 Triple Jumper lo hace increíble y entrega el tercer punto a su equipo.jpg
26 El Águila Azul de Mexicali celebra el sexto punto azul, venciendo a Valeria.jpg
27 Flying Fogel lo vuelve a hacer entrega el octavo punto.jpg
28 Valeria le da vida a Famosos dando el quinto punto rojo.jpg
29 Finalmente Liliana entrega el punto de la victoria.jpg
30 ¡Los azules celebran y recuperan la Villa 360!.jpg
1 Inicia el juego por la medalla femenil.jpg
2 Mujeres pronostican el tiempo que les llevará realizar el circuito.jpg
3 Las tres mujeres que acierten a su tiempo pasan a la final.jpg
4 Yamileth abre el Circuito de Fuerza Centrífuga.jpg
5 La atleta se pasa demasiado del tiempo que pronosticó.jpg
6 En el turno de Valeria, la atleta logra un buen tiempo de acuerdo a lo que calculó.jpg
7 Dana sale con toda la energía pues no cuenta con medalla de oro.jpg
8 Dana hace un excelente tiempo y se coloca en primera posición.jpg
9 Tzasna metió buena velocidad en el circuito.jpg
10 Anaconda sorprende con el tiempo que pronosticó y pasa a la final por medalla.jpg
11 Triple Jumper le mete velocidad para lograr un buen tiempo.jpg
12 Liliana no logra una buena marca y queda fuera.jpg
13 Águila Azul se queda con la medalla de bronce.jpg
14 Valeria se queda con plata y Tzasna gana el oro.jpg
15 Los atletas lo jugarán todo por la Villa 360 en un circuito inédito.jpg
16 Rosique anuncia al portador de la Golden One_ Yahel Castillo.jpg
17 Azules atacarán con todo para recuperar la casa con los privilegios.jpg
18 Pato y Yahel abren la nueva pista Aqua Adventure.jpg
19 El Pájaro de Fuego se queda atrás en la carrera.jpg
20 Pato toma la delantera en el circuito.jpg
21 Malibú entrega primer punto para Contendientes.jpg
22 Dana es quien toma la ventaja en la segunda carrera.jpg
23 Pero es Yami quien lo hace mejor en línea de tiro y entrega primer punto para rojos.jpg
24 En línea de tiro Fogel se recupera y entrega el siguiente punto venciendo a Omar.jpg
25 Triple Jumper lo hace increíble y entrega el tercer punto a su equipo.jpg
26 El Águila Azul de Mexicali celebra el sexto punto azul, venciendo a Valeria.jpg
27 Flying Fogel lo vuelve a hacer entrega el octavo punto.jpg
28 Valeria le da vida a Famosos dando el quinto punto rojo.jpg
29 Finalmente Liliana entrega el punto de la victoria.jpg
30 ¡Los azules celebran y recuperan la Villa 360!.jpg

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