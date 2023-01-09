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FOTOS | Resumen por la Villa 360 del Exatlón 9 enero 2023.

Llegó la semana 15 donde los atletas luchan una vez más por la Villa 360 del Exatlón. ¡Contendientes defienden, Famosos atacan por la zona con privilegios!

Por: Redacción Azteca UNO

1 ¡Semana 15 y Azules defenderán con todo la Villa 360 de Exatlón!.jpg
2 ¡Famosos atacan! En las últimas semanas los rojos quieren la zona de privilegios.jpg
Rosique presenta el circuito y anuncia al ganador de la Golden One de la seman.jpg
4 Fogel se hace acreedor a la playera dorada.jpg
5 Dragón de Fuego abre el Circuito de Tracción Manual.jpg
6 Pato realiza una buena carrera.jpg
7 Es Josué quien se lleva el primer punto para los rojos.jpg
8 Liliana se enfrenta a Black Belt en la segunda carrera.jpg
9 Ambas atletas están al parejo en línea de tiro.jpg
10 Black Belt Payén se lleva el segundo punto para Famosos.jpg
11 Veloci sale con toda la potencia.jpg
12 Black Charro intenta alcanzar a su rival en la pista.jpg
13 Raptor entrega el primer punto para los azules.jpg
14 Estephanie ya se encuentra en condiciones para salir a competir.jpg
15 Liliana tiene que salir en todas las carreras por la lesión de Dana.jpg
16 Interceptor está de vuelta y entrega punto a su equipo.jpg
17 Andrés no quiere darle más oportunidad a su rival.jpg
18 Andrés hace su mejor esfuerzo con tiro de resortera.jpg
19 El hombre bazuca coloca el marcador 5 a 1.jpg
20 Flying Fogel va con toda la fuerza a demostrar por qué es Golden One.jpg
21 Omar va venciendo los obstáculos del circuito.jpg
22 El Charro negro se pone a la par de su rival.jpg
23 El último Boy Scout logra derribar todos los tótems y entregar el tercer punto a los azules.jpg
24 Red Dragón sale con la confianza de haber encontrado el tiro.jpg
25 Pato busca una victoria para su equipo.jpg
26 Pero Josué lo vuelve a hacer y entrega punto para Famosos.jpg
27 Andrés celebra que le ganó a Yahel en el circuito.jpg
28 A Estephanie se le da el tiro y entrega el séptimo punto para rojos.jpg
29 Azules logran remontar y Velociraptor entrega el punto de la victoria.jpg
30 ¡Contendientes se vuelve a quedar con la Villa 360 del Exatlón!.jpg
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1 ¡Semana 15 y Azules defenderán con todo la Villa 360 de Exatlón!.jpg
2 ¡Famosos atacan! En las últimas semanas los rojos quieren la zona de privilegios.jpg
Rosique presenta el circuito y anuncia al ganador de la Golden One de la seman.jpg
4 Fogel se hace acreedor a la playera dorada.jpg
5 Dragón de Fuego abre el Circuito de Tracción Manual.jpg
6 Pato realiza una buena carrera.jpg
7 Es Josué quien se lleva el primer punto para los rojos.jpg
8 Liliana se enfrenta a Black Belt en la segunda carrera.jpg
9 Ambas atletas están al parejo en línea de tiro.jpg
10 Black Belt Payén se lleva el segundo punto para Famosos.jpg
11 Veloci sale con toda la potencia.jpg
12 Black Charro intenta alcanzar a su rival en la pista.jpg
13 Raptor entrega el primer punto para los azules.jpg
14 Estephanie ya se encuentra en condiciones para salir a competir.jpg
15 Liliana tiene que salir en todas las carreras por la lesión de Dana.jpg
16 Interceptor está de vuelta y entrega punto a su equipo.jpg
17 Andrés no quiere darle más oportunidad a su rival.jpg
18 Andrés hace su mejor esfuerzo con tiro de resortera.jpg
19 El hombre bazuca coloca el marcador 5 a 1.jpg
20 Flying Fogel va con toda la fuerza a demostrar por qué es Golden One.jpg
21 Omar va venciendo los obstáculos del circuito.jpg
22 El Charro negro se pone a la par de su rival.jpg
23 El último Boy Scout logra derribar todos los tótems y entregar el tercer punto a los azules.jpg
24 Red Dragón sale con la confianza de haber encontrado el tiro.jpg
25 Pato busca una victoria para su equipo.jpg
26 Pero Josué lo vuelve a hacer y entrega punto para Famosos.jpg
27 Andrés celebra que le ganó a Yahel en el circuito.jpg
28 A Estephanie se le da el tiro y entrega el séptimo punto para rojos.jpg
29 Azules logran remontar y Velociraptor entrega el punto de la victoria.jpg
30 ¡Contendientes se vuelve a quedar con la Villa 360 del Exatlón!.jpg
1 ¡Semana 15 y Azules defenderán con todo la Villa 360 de Exatlón!.jpg
2 ¡Famosos atacan! En las últimas semanas los rojos quieren la zona de privilegios.jpg
Rosique presenta el circuito y anuncia al ganador de la Golden One de la seman.jpg
4 Fogel se hace acreedor a la playera dorada.jpg
5 Dragón de Fuego abre el Circuito de Tracción Manual.jpg
6 Pato realiza una buena carrera.jpg
7 Es Josué quien se lleva el primer punto para los rojos.jpg
8 Liliana se enfrenta a Black Belt en la segunda carrera.jpg
9 Ambas atletas están al parejo en línea de tiro.jpg
10 Black Belt Payén se lleva el segundo punto para Famosos.jpg
11 Veloci sale con toda la potencia.jpg
12 Black Charro intenta alcanzar a su rival en la pista.jpg
13 Raptor entrega el primer punto para los azules.jpg
14 Estephanie ya se encuentra en condiciones para salir a competir.jpg
15 Liliana tiene que salir en todas las carreras por la lesión de Dana.jpg
16 Interceptor está de vuelta y entrega punto a su equipo.jpg
17 Andrés no quiere darle más oportunidad a su rival.jpg
18 Andrés hace su mejor esfuerzo con tiro de resortera.jpg
19 El hombre bazuca coloca el marcador 5 a 1.jpg
20 Flying Fogel va con toda la fuerza a demostrar por qué es Golden One.jpg
21 Omar va venciendo los obstáculos del circuito.jpg
22 El Charro negro se pone a la par de su rival.jpg
23 El último Boy Scout logra derribar todos los tótems y entregar el tercer punto a los azules.jpg
24 Red Dragón sale con la confianza de haber encontrado el tiro.jpg
25 Pato busca una victoria para su equipo.jpg
26 Pero Josué lo vuelve a hacer y entrega punto para Famosos.jpg
27 Andrés celebra que le ganó a Yahel en el circuito.jpg
28 A Estephanie se le da el tiro y entrega el séptimo punto para rojos.jpg
29 Azules logran remontar y Velociraptor entrega el punto de la victoria.jpg
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