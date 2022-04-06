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FOTOS | Lucha por equipos por la ventaja y Supervivencia Exatlón.

Conjunto escarlata triunfa en Exa-Ball sin embargo David Juárez consigue el punto decisivo para ganar la primera batalla por Supervivencia Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

Atletas rojos por Exa-Ball Exatlón México.
Equipo azul por Exa-Ball Exatlón México.
Javi Márquez vs Heliud Pulido por Supervivencia Exatlón México.
Atletas en Exa-Ball Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero por Supervivencia Exatlón México.
Finta de Koke Guerrero Exatlón México.
Heliud Pulido en tobogán Exatlón México.
Defensa de Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Heliud Pulido celebrando Exatlón México.
Fuerza de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Mati Álvarez en tobogán Exatlón México.
Antonio Rosique en Exa-Arena Exatlón México.
Pato Araujo vs Javi Márquez Exatlón México.
Rosique en circuito Exatlón México.
Pato Araujo vs La Bestia por Supervivencia Exatlón México.
Bloqueo de Aristeo Cázares Exatlón México.
Pato Araujo vs Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro por Supervivencia Exatlón México.
Atletas en Exa-Arena Exatlón México.
Rosique da inicio a Exa-Ball Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Aristeo Cázares vs Javi Márquez Exatlón México.
Atletas concentrados por Exa-Ball Exatlón México.
Javi Márquez celebrando Exatlón México.
Koke Guerrero y Aristeo Cázares por Supervivencia Exatlón México.
Javi Márquez concentrado en Exa-Arena Exatlón México.
Rosique da inicio a primera Supervivencia Exatlón México.
Azules celebrando Supervivencia Exatlón México.
Aristeo Cázares preparado Exatlón México.
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Atletas rojos por Exa-Ball Exatlón México.
Equipo azul por Exa-Ball Exatlón México.
Javi Márquez vs Heliud Pulido por Supervivencia Exatlón México.
Atletas en Exa-Ball Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero por Supervivencia Exatlón México.
Finta de Koke Guerrero Exatlón México.
Heliud Pulido en tobogán Exatlón México.
Defensa de Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Heliud Pulido celebrando Exatlón México.
Fuerza de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Mati Álvarez en tobogán Exatlón México.
Antonio Rosique en Exa-Arena Exatlón México.
Pato Araujo vs Javi Márquez Exatlón México.
Rosique en circuito Exatlón México.
Pato Araujo vs La Bestia por Supervivencia Exatlón México.
Bloqueo de Aristeo Cázares Exatlón México.
Pato Araujo vs Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro por Supervivencia Exatlón México.
Atletas en Exa-Arena Exatlón México.
Rosique da inicio a Exa-Ball Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Aristeo Cázares vs Javi Márquez Exatlón México.
Atletas concentrados por Exa-Ball Exatlón México.
Javi Márquez celebrando Exatlón México.
Koke Guerrero y Aristeo Cázares por Supervivencia Exatlón México.
Javi Márquez concentrado en Exa-Arena Exatlón México.
Rosique da inicio a primera Supervivencia Exatlón México.
Azules celebrando Supervivencia Exatlón México.
Aristeo Cázares preparado Exatlón México.
Atletas rojos por Exa-Ball Exatlón México.
Equipo azul por Exa-Ball Exatlón México.
Javi Márquez vs Heliud Pulido por Supervivencia Exatlón México.
Atletas en Exa-Ball Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero por Supervivencia Exatlón México.
Finta de Koke Guerrero Exatlón México.
Heliud Pulido en tobogán Exatlón México.
Defensa de Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Heliud Pulido celebrando Exatlón México.
Fuerza de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Mati Álvarez en tobogán Exatlón México.
Antonio Rosique en Exa-Arena Exatlón México.
Pato Araujo vs Javi Márquez Exatlón México.
Rosique en circuito Exatlón México.
Pato Araujo vs La Bestia por Supervivencia Exatlón México.
Bloqueo de Aristeo Cázares Exatlón México.
Pato Araujo vs Koke Guerrero Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro por Supervivencia Exatlón México.
Atletas en Exa-Arena Exatlón México.
Rosique da inicio a Exa-Ball Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Aristeo Cázares vs Javi Márquez Exatlón México.
Atletas concentrados por Exa-Ball Exatlón México.
Javi Márquez celebrando Exatlón México.
Koke Guerrero y Aristeo Cázares por Supervivencia Exatlón México.
Javi Márquez concentrado en Exa-Arena Exatlón México.
Rosique da inicio a primera Supervivencia Exatlón México.
Azules celebrando Supervivencia Exatlón México.
Aristeo Cázares preparado Exatlón México.
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