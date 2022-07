Exatlón: Leyenda impacta al revelar que tiene nueva novia. (FOTO)

El Exatlón México ha visto desfilar a diversos atletas, muchos de ellos forjaron grandes amistades que traspasaron lo deportivo, tal es el caso de Casandra Ascencio y Doris del Moral, pero también fue el escaparate perfecto para que cupido hiciera de las suyas y formara parejas que aún siguen juntas derrochando amor.

Doris del Moral es una de las atletas más poderosas del Exatlón, y es también una guerrera de la vida.

Doris del Moral y Casandra Ascencio formaron una gran amistad y cada que pueden se reúnen para pasar gratos momentos, así lo demuestran constantemente en redes sociales. En los últimos días las atletas se reunieron en Guadalajara y ahí una de ellas hizo tremenda revelación sobre la otra.

¿Qué dijo Casandra Ascencio sobre Doris del Moral? En un video compartido por Casandra Ascencio se puede observar como ambas disfrutan de un agradable viaje en automóvil, pero de la nada la novia de Yomi le reclama a Doris y termina revelando tremendo secreto de Del Moral.

“Quiero decirles que Doris otra vez me rompe el corazón, vino a Guadalajara y me enteré hasta el lunes que vino, ya desde que trae noviecita otra vez, ya me cambió… Además, Doris ya no duerme contigo, ya no quiere dormir conmigo”, declaró Ascencio.

Luego de que se le fuera la lengua a Casandra, Doris no tuvo más remedio que confesar que era verdad, pero cuando Ascencio le preguntó ahora con quién dormía, Del Moral reveló que con ‘La Chola’ y por la reacción de su amiga es probable que ese sea el apodo de la nueva pareja de Doris ‘Power’.

doris-del-moral

Doris del Moral comparte foto con su pareja

El pasado 25 de junio la exatleta del Exatlón México compartió una imagen donde aparece con una misteriosa mujer frente al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México; sin embargo, Doris no se pronunció al respecto y tampoco ha revelado detalles de la relación que sostiene con su actual pareja y que fue confirmada por Casandra Ascencio.