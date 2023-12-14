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FOTOS | Contienda por Medalla y Villa 360 en Exatlón México

La medalla de oro de Exatlón México terminó en manos de un azul por su gran tiro; mientras que la Villa 360 fue conquistada de nueva cuenta por el equipo rojo.

Por: Zoé Navarrete

1 Los hombres salieron a luchar por la medalla de oro de Exatlón México.jpg
2 Guepardo quiere ganar su primer medalla de la competencia.jpg
3 Araujo viene detrás pero se sabe que es contundente en los tiros.jpg
4 Pero Capitán obtiene su primera victoria y continúa en la siguiente ronda.jpg
5 Big Papi cruza muy bien el circuito de contenedores.jpg
6 Javi Márquez quiere su segunda medalla pero queda fuera por Javi Cortés.jpg
7 El Tepa va con toda potencia de piernas.jpg
8 Heber le va tomando pulso a la competencia y en esta ocasión queda fuera.jpg
9 Veloci saca gran ventaja en el circuito.jpg
10 Pero Heliud mete tiro y gana.jpg
11 La Bestia sale a toda velocidad y también gana algo de tiempo en la zona de tiro, pero queda fuera.jpg
12 Aunque trae buen rendimiente, en su segunda ronda Edgar pierde contra Javi.jpg
13 Helid se enfrenta contra Pato y lo deja fuera.jpg
14 Heliud es finalista y tiene oportunidad de ganar la presea.jpg
15 Pero es Javi Cortés quien tiene tiros contundentes y se lleva la medalla de Exatlón México.jpg
16 Inicia la batalla por la Villa 360 y los azules la quieren a toda costa.jpg
17 Los rojos han ganado el territorio 9 de 11 veces en que se ha puesto en juego.jpg
18 Rosique da el silbatazo para arrancar la contienda.jpg
19 Big Papi se desliza en la rampa del Etsanque de los Lagartos.jpg
20 Heliud viene dispuesto a todo a defender la casa.jpg
21 Van a la par Black Panther y Big Papi.jpg
22 Atún Pulido es conciso y gana el primer punto.jpg
23 Paulette ha crecido mucho en la competencia.jpg
24 Es Andrea quien tira y se lleva el primer punto azul.jpg
25 En la tercer carrera Javi vence al Tepa.jpg
26 Ana viene con toda la agilidad y entrega punto rojo.jpg
27 Heber vence a Raptor y entrega su primer punto en lo que va de Exatlón México.jpg
28 Más adelante La Bestia tira excelente y es punto azul.jpg
29 Ana y Andrea terminan en fotofinish y el punto es para Ave Fénix.jpg
30 Los rojos ganan por décima vez la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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1 Los hombres salieron a luchar por la medalla de oro de Exatlón México.jpg
2 Guepardo quiere ganar su primer medalla de la competencia.jpg
3 Araujo viene detrás pero se sabe que es contundente en los tiros.jpg
4 Pero Capitán obtiene su primera victoria y continúa en la siguiente ronda.jpg
5 Big Papi cruza muy bien el circuito de contenedores.jpg
6 Javi Márquez quiere su segunda medalla pero queda fuera por Javi Cortés.jpg
7 El Tepa va con toda potencia de piernas.jpg
8 Heber le va tomando pulso a la competencia y en esta ocasión queda fuera.jpg
9 Veloci saca gran ventaja en el circuito.jpg
10 Pero Heliud mete tiro y gana.jpg
11 La Bestia sale a toda velocidad y también gana algo de tiempo en la zona de tiro, pero queda fuera.jpg
12 Aunque trae buen rendimiente, en su segunda ronda Edgar pierde contra Javi.jpg
13 Helid se enfrenta contra Pato y lo deja fuera.jpg
14 Heliud es finalista y tiene oportunidad de ganar la presea.jpg
15 Pero es Javi Cortés quien tiene tiros contundentes y se lleva la medalla de Exatlón México.jpg
16 Inicia la batalla por la Villa 360 y los azules la quieren a toda costa.jpg
17 Los rojos han ganado el territorio 9 de 11 veces en que se ha puesto en juego.jpg
18 Rosique da el silbatazo para arrancar la contienda.jpg
19 Big Papi se desliza en la rampa del Etsanque de los Lagartos.jpg
20 Heliud viene dispuesto a todo a defender la casa.jpg
21 Van a la par Black Panther y Big Papi.jpg
22 Atún Pulido es conciso y gana el primer punto.jpg
23 Paulette ha crecido mucho en la competencia.jpg
24 Es Andrea quien tira y se lleva el primer punto azul.jpg
25 En la tercer carrera Javi vence al Tepa.jpg
26 Ana viene con toda la agilidad y entrega punto rojo.jpg
27 Heber vence a Raptor y entrega su primer punto en lo que va de Exatlón México.jpg
28 Más adelante La Bestia tira excelente y es punto azul.jpg
29 Ana y Andrea terminan en fotofinish y el punto es para Ave Fénix.jpg
30 Los rojos ganan por décima vez la Villa 360 de Exatlón México.jpg
1 Los hombres salieron a luchar por la medalla de oro de Exatlón México.jpg
2 Guepardo quiere ganar su primer medalla de la competencia.jpg
3 Araujo viene detrás pero se sabe que es contundente en los tiros.jpg
4 Pero Capitán obtiene su primera victoria y continúa en la siguiente ronda.jpg
5 Big Papi cruza muy bien el circuito de contenedores.jpg
6 Javi Márquez quiere su segunda medalla pero queda fuera por Javi Cortés.jpg
7 El Tepa va con toda potencia de piernas.jpg
8 Heber le va tomando pulso a la competencia y en esta ocasión queda fuera.jpg
9 Veloci saca gran ventaja en el circuito.jpg
10 Pero Heliud mete tiro y gana.jpg
11 La Bestia sale a toda velocidad y también gana algo de tiempo en la zona de tiro, pero queda fuera.jpg
12 Aunque trae buen rendimiente, en su segunda ronda Edgar pierde contra Javi.jpg
13 Helid se enfrenta contra Pato y lo deja fuera.jpg
14 Heliud es finalista y tiene oportunidad de ganar la presea.jpg
15 Pero es Javi Cortés quien tiene tiros contundentes y se lleva la medalla de Exatlón México.jpg
16 Inicia la batalla por la Villa 360 y los azules la quieren a toda costa.jpg
17 Los rojos han ganado el territorio 9 de 11 veces en que se ha puesto en juego.jpg
18 Rosique da el silbatazo para arrancar la contienda.jpg
19 Big Papi se desliza en la rampa del Etsanque de los Lagartos.jpg
20 Heliud viene dispuesto a todo a defender la casa.jpg
21 Van a la par Black Panther y Big Papi.jpg
22 Atún Pulido es conciso y gana el primer punto.jpg
23 Paulette ha crecido mucho en la competencia.jpg
24 Es Andrea quien tira y se lleva el primer punto azul.jpg
25 En la tercer carrera Javi vence al Tepa.jpg
26 Ana viene con toda la agilidad y entrega punto rojo.jpg
27 Heber vence a Raptor y entrega su primer punto en lo que va de Exatlón México.jpg
28 Más adelante La Bestia tira excelente y es punto azul.jpg
29 Ana y Andrea terminan en fotofinish y el punto es para Ave Fénix.jpg
30 Los rojos ganan por décima vez la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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