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FOTOS | Porcentaje y Duelo de los Enigmas en Exatlón México

Giovana sorprendió en el duelo por el porcentaje de Exatlón México. Azules arrasaron en el Duelo de los Enigmas pero algunos no tuvieron la suerte de su lado.

Por: Zoé Navarrete

1 Mujeres se enfrentan por el porcentaje en Exatlón México.jpg
2 Tendrán que correr en el circuito de Fuerza Centrífuga y hacer varios tiros a ranuras diferentes.jpg
3 Giovana y Lizli salen al primer enfrentamiento.jpg
4 Es la primera vez que Lizli se enfrenta a esta pista.jpg
5 Sargento Giovana tira y gana; se mantiene en competencia.jpg
6 Diana y Mati salen de la esfera giratoria.jpg
7 Mati toma gran ventaja en la carrera.jpg
8 Diana no logra encestar los aros y queda fuera.jpg
9 Triple Jumper viene con toda la potencia.jpg
10 Macky tiene dificultad con el tiro y queda fuera.jpg
11 Ave Fénix viene con todo para obtener la victoria.jpg
12 Paulette viene con una buena racha y se mantiene en competencia.jpg
13 Andrea tiene todo para calificar pero en esta ocasión es eliminada.jpg
14 Lili sale con hambre de ganar.jpg
15 Pero Giovana sorprende y es quien gana el porcentaje de la semana en Exatlón México.jpg
16 El Duelo de los Enigmas se juega en el circuito Submarino.jpg
17 Hay dos increíbles premios para los ganadores.jpg
18 Pero también existe la posibilidad de la caja maldita.jpg
19 Black Panther abre la pista y vence a la Bestia en la línea de tiro.jpg
20 Paulette realiza buenos tiros de estafeta.jpg
21 Pero Lili responde y se lleva el primer punto azul.jpg
22 Javi intenta alcanzar a Daniel, pero no logra concretar el punto.jpg
23 Diana quiere sumar puntos individuales y tener de nuevo confianza.jpg
24 Lizli pierde el punto pero se siente orgullosa de haber superado el circuito donde se lesionó.jpg
25 Thunder se lanza con todo y va en busca de su punto.jpg
26 Pero es Big Papi quien consigue el punto azul.jpg
27 Intrépida viene Ana Lago con estupendo clavado.jpg
28 Giovana anda con todo y remonta a Ana Lago en línea de tiro.jpg
29 Finalmente La Bestia entrega el punto de la victoria.jpg
30 Los azules ganan el Duelo de los Enigmas pero varios se llevan la caja maldita de Exatlón México.jpg
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1 Mujeres se enfrentan por el porcentaje en Exatlón México.jpg
2 Tendrán que correr en el circuito de Fuerza Centrífuga y hacer varios tiros a ranuras diferentes.jpg
3 Giovana y Lizli salen al primer enfrentamiento.jpg
4 Es la primera vez que Lizli se enfrenta a esta pista.jpg
5 Sargento Giovana tira y gana; se mantiene en competencia.jpg
6 Diana y Mati salen de la esfera giratoria.jpg
7 Mati toma gran ventaja en la carrera.jpg
8 Diana no logra encestar los aros y queda fuera.jpg
9 Triple Jumper viene con toda la potencia.jpg
10 Macky tiene dificultad con el tiro y queda fuera.jpg
11 Ave Fénix viene con todo para obtener la victoria.jpg
12 Paulette viene con una buena racha y se mantiene en competencia.jpg
13 Andrea tiene todo para calificar pero en esta ocasión es eliminada.jpg
14 Lili sale con hambre de ganar.jpg
15 Pero Giovana sorprende y es quien gana el porcentaje de la semana en Exatlón México.jpg
16 El Duelo de los Enigmas se juega en el circuito Submarino.jpg
17 Hay dos increíbles premios para los ganadores.jpg
18 Pero también existe la posibilidad de la caja maldita.jpg
19 Black Panther abre la pista y vence a la Bestia en la línea de tiro.jpg
20 Paulette realiza buenos tiros de estafeta.jpg
21 Pero Lili responde y se lleva el primer punto azul.jpg
22 Javi intenta alcanzar a Daniel, pero no logra concretar el punto.jpg
23 Diana quiere sumar puntos individuales y tener de nuevo confianza.jpg
24 Lizli pierde el punto pero se siente orgullosa de haber superado el circuito donde se lesionó.jpg
25 Thunder se lanza con todo y va en busca de su punto.jpg
26 Pero es Big Papi quien consigue el punto azul.jpg
27 Intrépida viene Ana Lago con estupendo clavado.jpg
28 Giovana anda con todo y remonta a Ana Lago en línea de tiro.jpg
29 Finalmente La Bestia entrega el punto de la victoria.jpg
30 Los azules ganan el Duelo de los Enigmas pero varios se llevan la caja maldita de Exatlón México.jpg
1 Mujeres se enfrentan por el porcentaje en Exatlón México.jpg
2 Tendrán que correr en el circuito de Fuerza Centrífuga y hacer varios tiros a ranuras diferentes.jpg
3 Giovana y Lizli salen al primer enfrentamiento.jpg
4 Es la primera vez que Lizli se enfrenta a esta pista.jpg
5 Sargento Giovana tira y gana; se mantiene en competencia.jpg
6 Diana y Mati salen de la esfera giratoria.jpg
7 Mati toma gran ventaja en la carrera.jpg
8 Diana no logra encestar los aros y queda fuera.jpg
9 Triple Jumper viene con toda la potencia.jpg
10 Macky tiene dificultad con el tiro y queda fuera.jpg
11 Ave Fénix viene con todo para obtener la victoria.jpg
12 Paulette viene con una buena racha y se mantiene en competencia.jpg
13 Andrea tiene todo para calificar pero en esta ocasión es eliminada.jpg
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15 Pero Giovana sorprende y es quien gana el porcentaje de la semana en Exatlón México.jpg
16 El Duelo de los Enigmas se juega en el circuito Submarino.jpg
17 Hay dos increíbles premios para los ganadores.jpg
18 Pero también existe la posibilidad de la caja maldita.jpg
19 Black Panther abre la pista y vence a la Bestia en la línea de tiro.jpg
20 Paulette realiza buenos tiros de estafeta.jpg
21 Pero Lili responde y se lleva el primer punto azul.jpg
22 Javi intenta alcanzar a Daniel, pero no logra concretar el punto.jpg
23 Diana quiere sumar puntos individuales y tener de nuevo confianza.jpg
24 Lizli pierde el punto pero se siente orgullosa de haber superado el circuito donde se lesionó.jpg
25 Thunder se lanza con todo y va en busca de su punto.jpg
26 Pero es Big Papi quien consigue el punto azul.jpg
27 Intrépida viene Ana Lago con estupendo clavado.jpg
28 Giovana anda con todo y remonta a Ana Lago en línea de tiro.jpg
29 Finalmente La Bestia entrega el punto de la victoria.jpg
30 Los azules ganan el Duelo de los Enigmas pero varios se llevan la caja maldita de Exatlón México.jpg
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