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FOTOS | La Supervivencia I se pintó de escarlata en Exatlón México

Pese a sus mejores esfuerzos, el primer episodio de la Supervivencia terminó pintada de escarlata una vez más. ¿Cuánto durará la supremacía en Exatlón México?

Por: Daniel Menes

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