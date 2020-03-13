¿La Furia Roja forma parte de tu corazón? Te retamos a ganar la batalla en esta trivia del Equipo de Famosos.

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¿Qué hacer con tapas de refresco y Tetra Pak? 5 juegos para gatos
Es una de las formas más fáciles para decorar la casa y que aportará un estilo diferente.
Se caracterizan por ser rápidas y que en cuestión de minutos las tendrás listas.
Las tapas de cerveza son un autentico tesoro que posiblemente desperdicias, para que le des un mejor uso, te detallaremos 4 manualidades que puedes hacer
Los podrás personalizar como vos quieras y son muy fáciles de hacer.
La exparticipante de MasterChef 24/7 compartió el momento en que un amigo fue víctima de fraude durante la venta de un celular en Tijuana.