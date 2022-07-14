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FOTOS | ¿Juan Pablo Medina está por regresar a las pantallas?
Juan Pablo Medina ha dado muy pocas entrevistas desde que sufrió una trombosis. ¿Lo podremos ver pronto de regreso en las pantallas de televisión y de cine?
Juan Pablo Medina regresa a las pantallas de México
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